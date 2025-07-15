В Свердловской области за сутки потушили 24 пожара, пострадали две женщины

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За последние сутки на территории Свердловской области произошло 24 пожара, 12 из которых — в жилом секторе. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области. В результате происшествий пострадали два человека.Серьёзный инцидент произошёл в деревне Зелёный Лог — в садовом товариществе с таким же названием загорелся дачный дом. Огонь охватил 45 квадратных метров. Пострадали две женщины, их госпитализировали. Пожарные прибыли на место и потушили возгорание за 22 минуты. Причины возгорания уточняются.В селе Ключики на улице Первомайской загорелись сразу два частных дома и надворные постройки — всего 350 квадратных метров. Пламя удалось локализовать за 61 минуту.В Каменске-Уральском на улице Мичурина вспыхнула внутренняя отделка в квартире на пятом этаже. Площадь пожара составила два квадратных метра. Жители дома справились с огнём до прибытия пожарных, однако на вызов прибыли семь специалистов и три единицы техники для проверки.Ещё несколько пожаров произошли в разных районах области. В деревне Сугат сгорела беседка на площади три квадрата, в Сысерти загорелся легковой автомобиль, а в Екатеринбурге в СНТ «Горняк» — частная баня площадью 20 квадратных метров. Все возгорания были быстро ликвидированы.Среди причин возгораний, по данным МЧС, в 8% случаев выявлен поджог, столько же приходится на нарушение правил эксплуатации печного отопления. Короткое замыкание стало причиной пожара в 4% случаев, как и нарушения при проведении огневых работ. Ещё в 4% происшествий возгорания случились из-за неосторожного обращения с огнём.