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В больнице скончалась пассажирка Audi, пострадавшая в ДТП с троллейбусом на Краснофлотцев
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Число жертв аварии, произошедшей сегодня утром в Екатеринбурге, увеличилось до двух. В 23-й городской клинической больнице скончалась пассажирка автомобиля Audi, который столкнулся с троллейбусом на улице Краснофлотцев. Ранее на месте ДТП погиб водитель машины. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
По информации ведомства, авария произошла около 10.44 напротив дома № 47. Водитель Audi, двигаясь в сторону улицы Шефской, выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом маршрута № 33.
Водитель иномарки — житель Екатеринбурга 1992 года рождения — погиб на месте. Женщина 1993 года рождения была доставлена в больницу, но врачи не смогли спасти её. Два других пассажира — мужчина и женщина 1996 и 1998 года рождения — госпитализированы в 36-ю ГКБ с травмами.
В троллейбусе на момент столкновения находился один пассажир, он не пострадал. Водитель общественного транспорта оказался трезв, что подтверждено медосвидетельствованием. Обстоятельства аварии уточняются, назначена судебно-медицинская экспертиза.
По информации ведомства, авария произошла около 10.44 напротив дома № 47. Водитель Audi, двигаясь в сторону улицы Шефской, выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом маршрута № 33.
Водитель иномарки — житель Екатеринбурга 1992 года рождения — погиб на месте. Женщина 1993 года рождения была доставлена в больницу, но врачи не смогли спасти её. Два других пассажира — мужчина и женщина 1996 и 1998 года рождения — госпитализированы в 36-ю ГКБ с травмами.
В троллейбусе на момент столкновения находился один пассажир, он не пострадал. Водитель общественного транспорта оказался трезв, что подтверждено медосвидетельствованием. Обстоятельства аварии уточняются, назначена судебно-медицинская экспертиза.
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