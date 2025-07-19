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Известно состояние пострадавших в аварии с троллейбусом в Екатеринбурге: кома и клиническая смерть
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП с троллейбусом, которое произошло сегодня утром на улице Краснофлотцев.
По информации Минздрава Свердловской области на 11.40 пострадали три человека. Один из них находится в состоянии клинической комы, один — в состоянии средней степени тяжести. Ещё одного пострадавшего бригаде скорой помощи удалось вывести из состояния клинической смерти — реанимационные мероприятия оказались успешными.
Напомним, водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом. В результате аварии он погиб на месте.
По информации Минздрава Свердловской области на 11.40 пострадали три человека. Один из них находится в состоянии клинической комы, один — в состоянии средней степени тяжести. Ещё одного пострадавшего бригаде скорой помощи удалось вывести из состояния клинической смерти — реанимационные мероприятия оказались успешными.
Напомним, водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом. В результате аварии он погиб на месте.
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