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В Екатеринбурге на улице Краснофлотцев водитель Audi погиб при столкновении с троллейбусом
Скриншот из видео: ГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области проводят проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего на улице Краснофлотцев. По предварительным данным, водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом, двигавшимся навстречу.
В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте. Ещё трое человек получили травмы — их состояние сейчас оценивают медики.
На месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники полиции выясняют личности всех участников ДТП, а также устанавливают, сколько пассажиров находилось в троллейбусе в момент удара.
В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте. Ещё трое человек получили травмы — их состояние сейчас оценивают медики.
На месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники полиции выясняют личности всех участников ДТП, а также устанавливают, сколько пассажиров находилось в троллейбусе в момент удара.
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