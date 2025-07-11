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В Екатеринбурге на улице Краснофлотцев водитель Audi погиб при столкновении с троллейбусом

12.21 Суббота, 19 июля 2025
Скриншот из видео: ГИБДД по Свердловской области
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В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области проводят проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего на улице Краснофлотцев. По предварительным данным, водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с троллейбусом, двигавшимся навстречу.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте. Ещё трое человек получили травмы — их состояние сейчас оценивают медики.

На месте происшествия работают экстренные службы. Сотрудники полиции выясняют личности всех участников ДТП, а также устанавливают, сколько пассажиров находилось в троллейбусе в момент удара.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:13 В четырёх городах Свердловской области перекроют улицы из-за празднования Дня металлурга и Дня города
11:11 «Атмофест-2025» пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 24 августа
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20:39 В Серове обвиняемого в истязании беременной сожительницы взяли под стражу
20:23 Ночью в Екатеринбурге погиб мотоциклист
20:07 Молодой пёстрый дятел оказался в екатеринбургской ветклинике
19:08 Ошибка на станции Верх-Нейвинск заставила пассажиров идти под вагонами
18:50 Съезд на Нижние Серги перекроют на трассе Р‑242 на четыре дня
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17:12 Суд приостановил работу ООО «Ричмонд Рест» после отравление выпускников екатеринбургского вуза
16:37 В Екатеринбурге застройщику пригрозили отзывом разрешения на строительства из-за расползающегося котлована
16:14 Оставленный возле ТЦ «Мегаполис» прицеп напугал екатеринбуржцев
15:40 «Водоканал-НТ» обязали каждый день платить по 15 тысяч рублей за загрязнение реки Тагил
14:28 Обнаруженную возле гаражей с ножевыми ранениями женщину в Каменске-Уральском спасли
14:02 Пассажиры поезда «Новороссийск – Екатеринбург» пожаловались на грязь и жару
13:52 В столице Урала проведут конкурс по сбору макулатуры
13:15 После падения ребёнка в открытый люк в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
12:36 Вдоль свердловского участка трассы М-12 «Восток» установили сотовые вышки
12:00 В Каменске-Уральском двухгодовалый ребёнок упал в открытый люк
11:40 Трёх зацеперов сняли с «колбасы» сотрудники екатеринбургской полиции
11:00 Власти Екатеринбурга собираются снести шиномотнтажку на улице Маневровой
10:05 К 11 годам приговорили жителя Ревды за убийство родной сестры
09:44 В больнице Нижнего Тагила скончался байкер после столкновения с автомобилем Renault
23:31 СМИ сообщают об объявлении в розыск лидера азербайджанской диаспоры на Урале
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