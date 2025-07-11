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В свердловском посёлке Сарапулка подросток на мопеде врезался в грузовик и попал в больницу
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувший понедельник, 14 июля, в посёлке Сарапулка в Берёзовском городском округе на улице Сосновой 17-летний подросток на мопеде не справился с управлением и вырезался в стоящий грузовик.
В результате ДТП парень получил травмы и попал в Детскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Установлено, что родители юноши и его бабушка, у которой он гостил, знали, что у парня появился мопед.
Сейчас в отношении несовершеннолетнего водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без водительских прав. Также материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних, где будет подниматься вопрос о привлечении родителей к ответственности и постановке подростка на профилактический учет.
Напомним, накануне в ДТП попали двое подростков на питбайке.
В результате ДТП парень получил травмы и попал в Детскую клиническую больницу №9 Екатеринбурга, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
«В каком состоянии он находился будет установлено по месту его госпитализации»,
– добавили в управлении.
Установлено, что родители юноши и его бабушка, у которой он гостил, знали, что у парня появился мопед.
Сейчас в отношении несовершеннолетнего водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством без водительских прав. Также материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних, где будет подниматься вопрос о привлечении родителей к ответственности и постановке подростка на профилактический учет.
Напомним, накануне в ДТП попали двое подростков на питбайке.
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