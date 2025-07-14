Двое подростков на питбайке попали в ДТП в свердловском посёлке Бобровский





– рассказали в управлении. «Вследствие ДТП 14-летний водитель питбайка и его 15-летняя пассажирка получили травмы. Оба были доставлены в ДГКБ №9 Екатеринбурга»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Во вторник, 15 июля, в посёлке Бобровский, который находится в Сысертском районе Свердловской области, в ДТП попали двое подростков на питбайте.Как рассказали в региональном УГИБДД, за рулём питбайка был 14-летний подросток, вместе с ним ехала его 15-летняя подруга. По предварительным данным, юноша не выдержал дистанцию до впередиидущего автомобиля Nissan и допустил столкновение.Отмечается, что подростки были в мотошлемах.Как удалось выяснить, питбайк принадлежал отцу подростка. Мужчина разрешил сыну покататься, но с условием, что это будет делать это в лесу возле посёлка Косулино. Почему юноша поехал кататься по посёлку Бобровский, он не знает.На родителя составили протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу без соответствующего права.