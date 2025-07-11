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В Свердловской области вновь полыхают леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За три дня площадь действующих пожаров на землях лесного фонда Свердловской области выросла почти в 22 раза.
В пятницу, 11 июля, ФБУ «Авиаллесоохрана» сообщала об 1 пожаре на площади 2 гектаров.
По данным лесопожарной службы на 12 июля, в Свердловской области действуют 4 пожара на площади 43 гектаров. В воскресенье организация сообщала о 26 гектарах, в субботу – о 21 гектаре.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 70 «активных» пожаров на площади 1 786, 795 из них в Красноярском крае.
В пятницу, 11 июля, ФБУ «Авиаллесоохрана» сообщала об 1 пожаре на площади 2 гектаров.
По данным лесопожарной службы на 12 июля, в Свердловской области действуют 4 пожара на площади 43 гектаров. В воскресенье организация сообщала о 26 гектарах, в субботу – о 21 гектаре.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 70 «активных» пожаров на площади 1 786, 795 из них в Красноярском крае.
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В Свердловской области вновь загорелись леса
11 июля 2025
11 июля 2025