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В Свердловской области вновь загорелись леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В оперативной сводке действующих пожаров «Авиалесоохраны» вновь появилась Свердловская область.
По данным лесопожарной службы на 02.00 11 июля 2025 года, на землях лесного фонда региона действовал 1 пожар на площади 2 гектаров.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52 действующих лесных пожаров на площади 3 512 гектаров.
По данным лесопожарной службы на 02.00 11 июля 2025 года, на землях лесного фонда региона действовал 1 пожар на площади 2 гектаров.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52 действующих лесных пожаров на площади 3 512 гектаров.
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