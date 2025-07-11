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В УГИБДД рассказали подробности о смертельном ДТП под Серовом 11 июля
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В управлении ГИБДД по Свердловской области рассказали подробнее о смертельном ДТП на 13-м километре трассы Серов – Североуральск – Ивдель, которое произошло днём 11 июля.
Напомним, около 15.00 водитель фуры «МАН» уснул за рулём и не заметил, как выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада Калина».
По уточнённой информации, в результате ДТП на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм погибла 30-летняя пассажирка «Калины», а через 4,5 часа в больнице умер 40-летний водитель – они были жителями посёлка Калья.
В управлении рассказали, что в момент аварии в салоне легкового автомобиля также находились трое детей: девятимесячный малыш и дети пяти и девяти лет. Сейчас они находятся в больнице.
Напомним, около 15.00 водитель фуры «МАН» уснул за рулём и не заметил, как выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Лада Калина».
По уточнённой информации, в результате ДТП на месте происшествия от несовместимых с жизнью травм погибла 30-летняя пассажирка «Калины», а через 4,5 часа в больнице умер 40-летний водитель – они были жителями посёлка Калья.
В управлении рассказали, что в момент аварии в салоне легкового автомобиля также находились трое детей: девятимесячный малыш и дети пяти и девяти лет. Сейчас они находятся в больнице.
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