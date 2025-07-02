Под Серовом водитель фуры уснул за рулём и погубил человека

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства трагического дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня, 11 июля, на 13-м километре автодороги «Серов – Североуральск – Ивдель». Столкновение грузовика и легкового автомобиля унесло жизнь женщины.По предварительным данным, около 15.00 водитель грузовика «МАН» с прицепом, следовавший со стороны Серова в направлении Югорска, уснул за рулём. Потеряв контроль, многотонная фура выехала на встречную полосу, где врезалась в легковой автомобиль «Лада Калина». Удар оказался смертельным для 42-летней пассажирки «Калины», сидевшей на переднем сиденье. Она погибла на месте происшествия до приезда медиков. Водитель легковушки был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Обоим водителям проведено освидетельствование на состояние опьянения — алкоголя в крови не обнаружено.Как пояснил сам 57-летний водитель грузовика, он не осознал момент потери контроля и не успел предпринять действий для предотвращения аварии. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, в том числе рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.На месте аварии сотрудники ДПС организовали реверсивное движение по одной полосе, чтобы обеспечить проезд транспорта и безопасность дорожного движения, — сообщает пресс-служба областной ГИБДД.