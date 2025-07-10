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Два конфликта в Екатеринбурге заинтересовали председателя СК
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклады сразу по двум уголовным делам, возбуждённым в связи с разными конфликтами, произошедшими в Екатеринбурге.
О каком конфликте идёт речь в первом случае, непонятно. О драке кондуктора автобуса с подростками мы писали тут.
В обоих ситуациях были возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ – «Хулигантство», рассказали в центральном аппарате ведомства.
Связаны ли конфликты между собой, пока не ясно.
«В социальных медиа сообщается о совершении в Екатеринбурге ряда противоправных действий в отношении местных жителей. Отмечается, что в одном случае конфликт произошел из-за ДТП, а во втором – группа подростков избила кондуктора после того, как отказалась оплатить проезд»,
– говорится в сообщении Следкома.
О каком конфликте идёт речь в первом случае, непонятно. О драке кондуктора автобуса с подростками мы писали тут.
В обоих ситуациях были возбуждены уголовные дела по статье 213 УК РФ – «Хулигантство», рассказали в центральном аппарате ведомства.
Связаны ли конфликты между собой, пока не ясно.
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