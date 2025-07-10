Два конфликта в Екатеринбурге заинтересовали председателя СК

«В социальных медиа сообщается о совершении в Екатеринбурге ряда противоправных действий в отношении местных жителей. Отмечается, что в одном случае конфликт произошел из-за ДТП, а во втором – группа подростков избила кондуктора после того, как отказалась оплатить проезд»,