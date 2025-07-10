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В Екатеринбурге кондуктор автобуса подралась с подростками
Кадр из видео: «Екатеринбург. Главное» / t.me/ekatglavnoe
В Екатеринбурге между подростками и кондуктором автобуса 57-го маршрута произошёл конфликт, который закончился дракой.
Ранее о драке написали в телеграм-канале «Безумный ЕКБ». Ресурс писал, что конфликт произошёл из-за того, что парни не хотели платить за проезд.
Позже один из подростков рассказал «КП-Екатеринбург», что конфликт произошёл из-за того, что у одного из них не сработала оплата по QR-коду. По этой причине якобы кондуктор стала оскорблять приятелей, а когда парни попросили «заткнуться» женщина влепила одному из них пощечину. Это можно увидеть на видео, опубликованном близким к мэрии телеграм-каналом «Екатеринбург. Главное». Именно после этого началась драка.
Сейчас в ситуации разбирается полиция.
Ранее о драке написали в телеграм-канале «Безумный ЕКБ». Ресурс писал, что конфликт произошёл из-за того, что парни не хотели платить за проезд.
Позже один из подростков рассказал «КП-Екатеринбург», что конфликт произошёл из-за того, что у одного из них не сработала оплата по QR-коду. По этой причине якобы кондуктор стала оскорблять приятелей, а когда парни попросили «заткнуться» женщина влепила одному из них пощечину. Это можно увидеть на видео, опубликованном близким к мэрии телеграм-каналом «Екатеринбург. Главное». Именно после этого началась драка.
Сейчас в ситуации разбирается полиция.
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