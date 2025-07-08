Исправительными работами наказали екатеринбуржца, ударившего одноклассника сына

– рассказали в ведомстве.

«Прокуратура в течение предусмотренного уголовно-процессуальным законодательством 15-дневного срока изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых, в том числе и в части переквалификации судом деяния осуждённого со статьёй 213 УК РФ (хулиганство) на статью 116 УК РФ (побои)»,