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Исправительными работами наказали екатеринбуржца, ударившего одноклассника сына

17.23 Среда, 9 июля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге вынесли приговор 56-летнему местному жителю, который пришёл на разборки своего сына и ударил его одноклассника.

Напомним, 13 января 2025 года второклассники из школы №181 собирались после уроков встретиться с третьеклассниками, которые их задирали, чтобы устроить разборки. Однако один из мальчиков не захотел в этом участвовать, и над ним стали пошучивать его же одноклассники. Это не понравилось его отцу. В итоге мужчина пришёл к школе, где ударил сначала одного мальчика – восьмилетнего, а потом другого – девятилетнего, после чего толкнул его.

В телеграм-канале прокуратуры Свердловской области рассказали, что мужчина не признал свою вину, но добровольно выплатил потерпевшим компенсацию морального вред и принёс извинения.

Академический районный суд признал его виновным по статье 116 УК РФ («Побои») и назначил ему наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.

В прокуратуре собираются ещё изучить приговор.

«Прокуратура в течение предусмотренного уголовно-процессуальным законодательством 15-дневного срока изучит приговор на предмет наличия оснований для его обжалования или отсутствия таковых, в том числе и в части переквалификации судом деяния осуждённого со статьёй 213 УК РФ (хулиганство) на статью 116 УК РФ (побои)»,

– рассказали в ведомстве.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:43 Делегации из Китая показали екатеринбургскую школу
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09:25 Пожар на улице Монтажников в Екатеринбурге потушили
20:55 Столетие со дня рождение советского сказочника в Белинке отметят лекцией
20:09 В Красноуфимске завершено расследование дела о мартовском убийстве женщины
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