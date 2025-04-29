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Ударивший ученика 181-й екатеринбургской школы мужчина ответит перед судом
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить мужчину, который пришёл на разборки своего сына и ударил его сверстника. Это произошло на территории школы №181.
Напомним, второклассники собирались после уроков встретиться с учениками третьего класса, которые из задержали, чтобы устроить разборки, но один из мальчиков не захотел в этом участвовать. Из-за этого над ним стали издеваться его же одноклассники, что не понравилось его отцу.
Известно, что всё это произошло 13 января 2025 года.
По версии следствия, о том, что над сыном издеваются, обвиняемому рассказала его супруга. В итоге отец, не разобравшись в том, что произошло между детьми, пришёл к школе, где напал на двоих мальчиков 8 и 9 лет. Сначала мужчина схватил 8-летнего мальчика и ударил его кулаком по лицу, после чего он переключился на 9-летнего мальчика и точно также ударил его по лицо, но уже ладонью. Позже он толкнул мальчика, от чего он упал на землю и ударился.
Ранее сообщалось, что мальчик, который упал на землю, получил травму позвоночника. В прокуратуре по этому поводу не дали комментариев.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение и передала его в Академический районный суд. Мужчину будут судить по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ – «хулиганство, совершенно с применением насилия».
Напомним, второклассники собирались после уроков встретиться с учениками третьего класса, которые из задержали, чтобы устроить разборки, но один из мальчиков не захотел в этом участвовать. Из-за этого над ним стали издеваться его же одноклассники, что не понравилось его отцу.
Известно, что всё это произошло 13 января 2025 года.
По версии следствия, о том, что над сыном издеваются, обвиняемому рассказала его супруга. В итоге отец, не разобравшись в том, что произошло между детьми, пришёл к школе, где напал на двоих мальчиков 8 и 9 лет. Сначала мужчина схватил 8-летнего мальчика и ударил его кулаком по лицу, после чего он переключился на 9-летнего мальчика и точно также ударил его по лицо, но уже ладонью. Позже он толкнул мальчика, от чего он упал на землю и ударился.
Ранее сообщалось, что мальчик, который упал на землю, получил травму позвоночника. В прокуратуре по этому поводу не дали комментариев.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение и передала его в Академический районный суд. Мужчину будут судить по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ – «хулиганство, совершенно с применением насилия».
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