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Ударивший ученика 181-й екатеринбургской школы мужчина ответит перед судом

13.04 Вторник, 29 апреля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге будут судить мужчину, который пришёл на разборки своего сына и ударил его сверстника. Это произошло на территории школы №181.

Напомним, второклассники собирались после уроков встретиться с учениками третьего класса, которые из задержали, чтобы устроить разборки, но один из мальчиков не захотел в этом участвовать. Из-за этого над ним стали издеваться его же одноклассники, что не понравилось его отцу.

Известно, что всё это произошло 13 января 2025 года.

По версии следствия, о том, что над сыном издеваются, обвиняемому рассказала его супруга. В итоге отец, не разобравшись в том, что произошло между детьми, пришёл к школе, где напал на двоих мальчиков 8 и 9 лет. Сначала мужчина схватил 8-летнего мальчика и ударил его кулаком по лицу, после чего он переключился на 9-летнего мальчика и точно также ударил его по лицо, но уже ладонью. Позже он толкнул мальчика, от чего он упал на землю и ударился.

Ранее сообщалось, что мальчик, который упал на землю, получил травму позвоночника. В прокуратуре по этому поводу не дали комментариев.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение и передала его в Академический районный суд. Мужчину будут судить по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ – «хулиганство, совершенно с применением насилия».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:36 Власти Екатеринбурга пригрозили кикшеринговым компаниями полным запретом электросамокатов
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21:22 Екатеринбуржцам для поездки на кладбища готовят автобусы
21:10 В Артинском районе автомеханик сдал грузовик клиента в металлолом
20:20 На прошлой неделе Свердловская область пополнилась 657 маленькими жителями
19:51 За выходные в Свердловской области ликвидировали 35 пожаров
19:10 На полмесяца закроют движение по улице 100-летия Уральского университета в Екатеринбурге
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18:01 Свердловское УГИБДД предупреждает об осложнении дорожной обстановки на севере региона
17:49 Онлайн-кинотеатр KION сделал подборку фильмов для семейного просмотра в майские праздники
17:06 СМИ сообщили о «задымлении» в метро Екатеринбурга из-за неисправной проводки
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15:45 Свердловское МЧС предупреждает о ветре до 25 метров в секунду 29 апреля
15:12 В преддверии 80-летия Победы для юных самбистов провели «Урок мужества» в Верхней Пышме
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