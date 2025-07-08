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Пожар на улице Монтажников в Екатеринбурге потушили
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В управлении МЧС по Свердловской области сегодня утром сообщили, что пожар на складе на улице Монтажников, 30А в Екатеринбурге потушили.
Теперь специалистам предстоит выяснить причину возгорания. Напомним, пожар вспыхнул в понедельник, 7 июля. Его площадь, по предварительным оценкам, достигала 3500 квадратных метров.
«Пожар полностью потушен. Огнеборцы завершили проливку и разборку сгоревших конструкций»,
– говорится в сообщении МЧС.
Теперь специалистам предстоит выяснить причину возгорания. Напомним, пожар вспыхнул в понедельник, 7 июля. Его площадь, по предварительным оценкам, достигала 3500 квадратных метров.
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