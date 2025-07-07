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Роспотребнадзор проверяет воздух в Екатеринбурге после пожара на улице Монтажников
Фото: читатель Вечерних ведомостей
Специалисты северного отдела свердловского управления Роспотребнадзора в Екатеринбурге проверяют воздух после пожара на складе на улице Монтажников.
Пока результаты неизвестны, врачи советуют жителям домов, ближайших к району пожара, избегать нахождения на открытом воздухе и не открывать окна.
Напомним, вчера на территории склада на улице Монтажников, 30А вспыхнул крупный пожар площадью 2500 квадратных метров. Позже в МЧС сообщили, что его площадь выросла до 3500 «квадратов». Ночью огонь удалось локализовать.
«Специалисты оценят качество воздуха по загрязняющим веществам, характерным для данного вида возгорания»,
– сказали в ведомстве.
Пока результаты неизвестны, врачи советуют жителям домов, ближайших к району пожара, избегать нахождения на открытом воздухе и не открывать окна.
Напомним, вчера на территории склада на улице Монтажников, 30А вспыхнул крупный пожар площадью 2500 квадратных метров. Позже в МЧС сообщили, что его площадь выросла до 3500 «квадратов». Ночью огонь удалось локализовать.
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Огромный пожар уничтожает склад в Екатеринбурге
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