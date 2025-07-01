Огромный пожар уничтожает склад в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прямо в эти минуты в Екатеринбурге пожарные сражаются с пламенем, охватившим склад на улице Монтажников. По словам очевидцев, от строения уже мало, что осталось.Пожар начался сегодня вечером на улице Монтажников, 30А. По информации МЧС, загорелось четырёхэтажное складское здание. Огонь стремительно распространился по кровле, а позже так «подточил» конструкции, что началось обрушение верхних этажей, а затем и фасада здания.Жители Екатеринбурга узнали о пожаре ещё до сообщений СМИ, ведь дым от возгорания оказался таким сильным и поднялся так высоко в небо, что его стало видно из разных районов города. Больше всего не повезло жителям ближайших микрорайнов — помимо «визуальных эффектов» они «наслаждаются» и сильным запахом гари, который вряд выветрится скоро.По данным регионального управления МЧС, в горящем здании находится центр антикоррозийной обработки, кладовые, строительный магазин, а также компания, торгующая оборудованием для бассейнов. Внутри хранились легковоспламеняющиеся материалы, что усложнило тушение. Общая площадь пожара составила порядка 2500 квадратных метров.Пожарные расчёты продолжают бороться с огнём. Сейчас на месте происшествия находятся 36 специалистов и 16 единиц техники. По всей видимости, к ним будет направлено подкрепление.Информации о пострадавших на данный момент не поступало.