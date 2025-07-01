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Огромный пожар уничтожает склад в Екатеринбурге

21.23 Понедельник, 7 июля 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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Прямо в эти минуты в Екатеринбурге пожарные сражаются с пламенем, охватившим склад на улице Монтажников. По словам очевидцев, от строения уже мало, что осталось.

Пожар начался сегодня вечером на улице Монтажников, 30А. По информации МЧС, загорелось четырёхэтажное складское здание. Огонь стремительно распространился по кровле, а позже так «подточил» конструкции, что началось обрушение верхних этажей, а затем и фасада здания.

Жители Екатеринбурга узнали о пожаре ещё до сообщений СМИ, ведь дым от возгорания оказался таким сильным и поднялся так высоко в небо, что его стало видно из разных районов города. Больше всего не повезло жителям ближайших микрорайнов — помимо «визуальных эффектов» они «наслаждаются» и сильным запахом гари, который вряд выветрится скоро.

По данным регионального управления МЧС, в горящем здании находится центр антикоррозийной обработки, кладовые, строительный магазин, а также компания, торгующая оборудованием для бассейнов. Внутри хранились легковоспламеняющиеся материалы, что усложнило тушение. Общая площадь пожара составила порядка 2500 квадратных метров.

Пожарные расчёты продолжают бороться с огнём. Сейчас на месте происшествия находятся 36 специалистов и 16 единиц техники. По всей видимости, к ним будет направлено подкрепление.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:52 В Екатеринбурге адвокат-мошенник обещал клиенту «обстряпать дела» за крупную сумму
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18:01 В Верхнесалдинском районе женщина оговорила бывшего мужи и получила штраф
17:34 Девочка сломала ключицу во время игры в екатеринбургском парке Чкалова
17:06 На «Иннопроме» подписали соглашение о застройке промзоны на Уралмаше
16:49 В Екатеринбурге до конца лета закроют улицу Пушкина
15:25 В транспортную систему Екатеринбурга хотят внедрить беспилотные трамваи
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13:58 В Россельхознадзоре назвали одну из причин отказа в перелёте питомцам
13:43 20 подростков на улице обнаружили полицейские в ночное время в Екатеринбурге
13:09 Два человека пострадали при столкновении Volkswagen с мотоциклом в Первоуральске
12:03 В выходные в Свердловской области горел один гектар леса
11:30 СМИ сообщают об убийстве на Ангарской в Екатеринбурге
11:09 Опекуншу из Белоярского района за истязание пятерых детей приговорили к условному сроку
10:27 В Екатеринбурге в 15-й раз стартовала международная промышленная выставка «Иннопром»
09:53 Небольшие дожди и грозы пройдут в Свердловской области
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17:29 Куда сходить в Екатеринбурге с 7 по 13 июля
16:40 Прогулка за хворостом в Свердловской области обернулась спасением собаки из колодца
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