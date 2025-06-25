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Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократили до одного гектара
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки площадь действующих лесных пожаров на территории Свердловской области сократилась на 11 гектаров.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 02.00 4 июля 2025 года, в лесах региона действовал один пожар на площади 1 гектара. Вчера лесопожарная служба сообщала о возгорании на площади 12 гектар.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 37 природных пожаров на общей площади 30 715 гектаров, из них 28 923 гектара – в Бурятии.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 02.00 4 июля 2025 года, в лесах региона действовал один пожар на площади 1 гектара. Вчера лесопожарная служба сообщала о возгорании на площади 12 гектар.
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 37 природных пожаров на общей площади 30 715 гектаров, из них 28 923 гектара – в Бурятии.
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