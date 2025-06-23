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В поджоге автомобиля на Ключевской в Екатеринбурге обвинили бывшего супруга дочери хозяйки машины
Фото: УМВД по Екатеринбургу
В УМВД по Екатеринбургу сообщили о задержании подозреваемого в поджоге автомобиля на Ключевской. Поджог, напомним, произошёл ночью 20 июня.
Задержанным оказался 34-летний местный житель, приходившийся бывшим супругом 42-летней дочери хозяйки автомобиля, которым женщина управляла по доверенности. Она рассказала полицейским о конфликте с мужчиной на почве раздела имущества, после чего его разыскали и задержали. Сообщается, что он не стал отрицать вину.
Задержанный пояснил, что накануне, 19 июня, них состоялась процедура расторжения брака, результатом имущественной стороной которой он оказался недоволен. Из-за этого он решился на поджог.
Отмечается, что мужчина ранее был судим девять раз, в том числе за кражи, причинение вреда здоровью, самоуправство, изнасилование и уклонение от отбывания ограничения свободы. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). «Пиромана» отправили под стражу.
Задержанным оказался 34-летний местный житель, приходившийся бывшим супругом 42-летней дочери хозяйки автомобиля, которым женщина управляла по доверенности. Она рассказала полицейским о конфликте с мужчиной на почве раздела имущества, после чего его разыскали и задержали. Сообщается, что он не стал отрицать вину.
Задержанный пояснил, что накануне, 19 июня, них состоялась процедура расторжения брака, результатом имущественной стороной которой он оказался недоволен. Из-за этого он решился на поджог.
Отмечается, что мужчина ранее был судим девять раз, в том числе за кражи, причинение вреда здоровью, самоуправство, изнасилование и уклонение от отбывания ограничения свободы. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). «Пиромана» отправили под стражу.
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