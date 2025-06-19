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В Екатеринбурге на улице Ключевской вспыхнул автомобиль
Кадр из видео: «Злой Екатеринбург»
Минувшей ночью в Екатеринбурге на парковке возле общежития на Ключевской, 14 разгорелся автомобиль. Очевидцы считают, что это был поджог.
Об этом пишет телеграм-канал «Злой Екатеринбург», публикуя видео с горящей машиной. Под данным ресурса, машина загорелась примерно в 03.40.
В городском УМВД сообщили, что информацию о возгорании автомобиля зарегистрировали в отделе полиции №9.
Об этом пишет телеграм-канал «Злой Екатеринбург», публикуя видео с горящей машиной. Под данным ресурса, машина загорелась примерно в 03.40.
В городском УМВД сообщили, что информацию о возгорании автомобиля зарегистрировали в отделе полиции №9.
«Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам разбирательства будет принято соответствующее решение. Граждан, располагающих сведениями о произошедшем, просят обращаться по телефону 356-42-09 или 102(02)»,
– сказали в полиции.
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