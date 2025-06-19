В Екатеринбурге на улице Ключевской вспыхнул автомобиль

– сказали в полиции.

«Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам разбирательства будет принято соответствующее решение. Граждан, располагающих сведениями о произошедшем, просят обращаться по телефону 356-42-09 или 102(02)»,