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Выезд на встречную полосу под Ачитом привёл к серьёзному ДТП
Кадр из видео: УГИДД по Свердловской области
Во вторник, 1 июля, на 188-м километре Пермского тракта, вблизи посёлка Ачит, 47-летняя женщина на Lada Largus выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиков.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, сделала она это в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен». В результате ДТП женщина получила тяжёлые травмы и была экстренно госпитализирована. Водитель грузовика не пострадал.
В отношении водительницы отечественной машины возбуждено административное дело по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ – «выезд на встречную полосу». Также будет установлено, в каком состоянии она находилась в момент ДТП. Освидетельствование должны провести в больнице.
Сегодня, отметим, на Пермском тракте снова произошла авария, но уже в районе Первоуральска. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, сделала она это в зоне действия знака 3.20 «Обгон запрещен». В результате ДТП женщина получила тяжёлые травмы и была экстренно госпитализирована. Водитель грузовика не пострадал.
«По его словам, он двигался в штатном режиме, когда Lada неожиданно выскочила на его полосу. Несмотря на экстренное торможение и попытку уйти от столкновения, аварии избежать не удалось»,
– рассказали в управлении.
В отношении водительницы отечественной машины возбуждено административное дело по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ – «выезд на встречную полосу». Также будет установлено, в каком состоянии она находилась в момент ДТП. Освидетельствование должны провести в больнице.
Сегодня, отметим, на Пермском тракте снова произошла авария, но уже в районе Первоуральска. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
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