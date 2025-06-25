Возрастное ограничение 18+
Врезавшийся в забор грузовик под Первоуральском перекрыл движение на Пермском тракте
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В управлении ГИБДД по Свердловской области предупреждают о ДТП на 328-м километре Пермского тракта, недалеко от съезда к Первоуральску со стороны Екатеринбурга. В этом месте грузовик перегородил дорогу.
По предварительным данным, 27-летний водитель грузовика не учёл погодные условия и, не справившись с управлением, наехал на металлическое ограждение. В результате ДТП прицеп развернуло, и грузовик частично перекрыл проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС.
Объезжать участок с ДТП предлагают через село Первомайское. Также есть возможность проехать по обочине.
По предварительным данным, 27-летний водитель грузовика не учёл погодные условия и, не справившись с управлением, наехал на металлическое ограждение. В результате ДТП прицеп развернуло, и грузовик частично перекрыл проезжую часть. К счастью, обошлось без пострадавших.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ДПС.
«Они проводят процессуальные действия и принимают меры по освобождению проезжей части»,
– сообщили в управлении.
Объезжать участок с ДТП предлагают через село Первомайское. Также есть возможность проехать по обочине.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию