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Два подростка пострадали в ДТП под Первоуральском

22.30 Понедельник, 30 июня 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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Серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних произошло сегодня вечером в посёлке Новоуткинск, что возле города Первоуральск. В итоге аварии двум подросткам понадобилась медицинская помощь.

По предварительным данным, около 18.50 на поселковой улице Колхозника водитель автомобиля «Лада Веста» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мопеду, который двигался по главной. За рулём мопеда находился 15-летний подросток, не имеющий водительских прав. Вместе с ним ехал пассажир — также несовершеннолетний. После столкновения оба подростка были доставлены в детскую городскую больницу №9 Екатеринбурга с различными травмами. Известно, что пассажир мопеда находился без защитного шлема.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, отец несовершеннолетнего водителя мопеда признался, что разрешил сыну прокатиться по лесу, но не знал, что тот выехал на дорогу общего пользования. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему на это права.

Водитель «Лады Веста» — мужчина 1991 года рождения, с 14-летним стажем вождения — пояснил, что не заметил мопед. Как выяснилось, за годы управления автомобилем он 41 раз привлекался к административной ответственности. В отношении него возбуждено дело по чсти 2 статьи 12.24 КоАП РФ («нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести»).

Материалы по делу направлены в подразделение по делам несовершеннолетних. Рассматривается вопрос о привлечении родителей подростков по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) и постановке несовершеннолетнего водителя на профилактический учёт.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:19 В двух районах Екатеринбурга строят собачьи парки и скейт-площадки
16:54 Ударившую школьницу бутылкой по голове пассажирку 333-го трамвая будут судить в Екатеринбурге
16:15 В Красноуральске прокуратура вступилась за сотрудников городской больницы
15:41 Уголовное дело, вызвавшее скандал между Россией и Азербайджаном, передают из Екатеринбурга в Москву
15:24 Новый аудиогид по Нижнему Новгороду и Городцу стал бесплатным для уральцев
14:28 В здании СУНЦ УрФУ уже в 2026 году может разместиться обычная школа
14:06 Жители Свердловской области просят Паслера помочь защитить берег Балтыма от застройки
12:49 В екатеринбургском коттеджном посёлке Карасьозерский при возведении таунхауса сорвался рабочий
12:18 Вожатого из санатория в Первоуральске признали виновным в домогательствах к детям
11:37 Два дня в Свердловской области горели леса
11:25 За травмы женщины-пешехода будут судить пенсионера-водителя в Екатеринбурге
10:28 В Екатеринбурге закрыли один из выходов со станции метро «Геологическая»
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09:36 Два ДТП с участием детей произошли в Свердловской области в воскресенье
18:22 В Каменске-Уральском задержали пьяную водительницу после обращений от горожан
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