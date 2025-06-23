Два подростка пострадали в ДТП под Первоуральском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних произошло сегодня вечером в посёлке Новоуткинск, что возле города Первоуральск. В итоге аварии двум подросткам понадобилась медицинская помощь.По предварительным данным, около 18.50 на поселковой улице Колхозника водитель автомобиля «Лада Веста» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мопеду, который двигался по главной. За рулём мопеда находился 15-летний подросток, не имеющий водительских прав. Вместе с ним ехал пассажир — также несовершеннолетний. После столкновения оба подростка были доставлены в детскую городскую больницу №9 Екатеринбурга с различными травмами. Известно, что пассажир мопеда находился без защитного шлема.Как сообщает областная Госавтоинспекция, отец несовершеннолетнего водителя мопеда признался, что разрешил сыну прокатиться по лесу, но не знал, что тот выехал на дорогу общего пользования. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему на это права.Водитель «Лады Веста» — мужчина 1991 года рождения, с 14-летним стажем вождения — пояснил, что не заметил мопед. Как выяснилось, за годы управления автомобилем он 41 раз привлекался к административной ответственности. В отношении него возбуждено дело по чсти 2 статьи 12.24 КоАП РФ («нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести»).Материалы по делу направлены в подразделение по делам несовершеннолетних. Рассматривается вопрос о привлечении родителей подростков по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних) и постановке несовершеннолетнего водителя на профилактический учёт.