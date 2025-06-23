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Три человека погибли за один день в пожарах на территории Свердловской области

19.15 Пятница, 27 июня 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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За минувшие сутки сотрудники МЧС России потушили 18 пожаров на территории Свердловской области. Благодаря оперативной работе пожарных удалось спасти 10 человек. К сожалению, не обошлось без трагедий — трое человек погибли, четверо пострадали.

Один из погибших проживал в селе Симинчи, в частном доме на улице Морозова. Вспыхнувший пожар охватил 48 квадратных метров строения. Прибывшие 16 огнеборцев справились с пламенем за 25 минут и обнаружили бездыханное тело при разборе завалов. Обстоятельства гибели хозяина дома устанавливаются.

Ещё два человека погибли в Ивделе при взрыве газа. Там же пострадали ещё четверо. Подробнее об этом ЧП Вечерние Ведомости писали вчера.

Крупный пожар произошёл в четверг и в Карпинске на улице Лесопильная. Его площадь составила 50 квадратных метров. Так широко распространиться огню позволило то обстоятельство, что горел мусор в заброшенном здании, и заметили это далеко не сразу. Тушение пожара для шести специалистов особых проблем не составило: они справились с огнём менее, чем за полчаса.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:08 Обвиняемую в убийстве месячной дочки жительницу Камышловского района отправили в СИЗО
15:36 Из-за ремонта на Свелореченской в Екатеринбурге поменяются пять автобусных маршрутов
15:03 В Екатеринбурге вынесли приговор прописавшей в своей квартире девятерых иностранцев хозяйке
14:37 До осени закроют движение по улице Военного флота в Екатеринбурге
14:25 Погубившей месячную дочь матери в Камышловском районе предъявили обвинение
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