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Три человека погибли за один день в пожарах на территории Свердловской области
Фото: МЧС по Свердловской области
За минувшие сутки сотрудники МЧС России потушили 18 пожаров на территории Свердловской области. Благодаря оперативной работе пожарных удалось спасти 10 человек. К сожалению, не обошлось без трагедий — трое человек погибли, четверо пострадали.
Один из погибших проживал в селе Симинчи, в частном доме на улице Морозова. Вспыхнувший пожар охватил 48 квадратных метров строения. Прибывшие 16 огнеборцев справились с пламенем за 25 минут и обнаружили бездыханное тело при разборе завалов. Обстоятельства гибели хозяина дома устанавливаются.
Ещё два человека погибли в Ивделе при взрыве газа. Там же пострадали ещё четверо. Подробнее об этом ЧП Вечерние Ведомости писали вчера.
Крупный пожар произошёл в четверг и в Карпинске на улице Лесопильная. Его площадь составила 50 квадратных метров. Так широко распространиться огню позволило то обстоятельство, что горел мусор в заброшенном здании, и заметили это далеко не сразу. Тушение пожара для шести специалистов особых проблем не составило: они справились с огнём менее, чем за полчаса.
Один из погибших проживал в селе Симинчи, в частном доме на улице Морозова. Вспыхнувший пожар охватил 48 квадратных метров строения. Прибывшие 16 огнеборцев справились с пламенем за 25 минут и обнаружили бездыханное тело при разборе завалов. Обстоятельства гибели хозяина дома устанавливаются.
Ещё два человека погибли в Ивделе при взрыве газа. Там же пострадали ещё четверо. Подробнее об этом ЧП Вечерние Ведомости писали вчера.
Крупный пожар произошёл в четверг и в Карпинске на улице Лесопильная. Его площадь составила 50 квадратных метров. Так широко распространиться огню позволило то обстоятельство, что горел мусор в заброшенном здании, и заметили это далеко не сразу. Тушение пожара для шести специалистов особых проблем не составило: они справились с огнём менее, чем за полчаса.
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