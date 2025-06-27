Обвиняемую в убийстве месячной дочки жительницу Камышловского района отправили в СИЗО

сообщили в прокуратуре Свердловской области.

«Прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку женщина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, кроме того, после совершения преступления она скрылась с места происшествия»,