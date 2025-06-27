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Обвиняемую в убийстве месячной дочки жительницу Камышловского района отправили в СИЗО
Фото: прокуратура Свердловской области
Камышловский районный суд избрал меру пресечения для 20-летней матери, которую обвиняют в убийстве месячной дочери, в виде содержания под стражей.
Подчеркивается, что санкция статьи – убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), по которой обвиняют девушку – предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы.
В СИЗО молодая мать пробудет два месяца – до 24 августа 2025 года.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
«Прокурором в суде дано заключение о необходимости избрания в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку женщина обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, кроме того, после совершения преступления она скрылась с места происшествия»,
– сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Подчеркивается, что санкция статьи – убийство малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), по которой обвиняют девушку – предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы.
В СИЗО молодая мать пробудет два месяца – до 24 августа 2025 года.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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