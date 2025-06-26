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Погубившей месячную дочь матери в Камышловском районе предъявили обвинение
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Матери, подозреваемой в убийстве месячной дочери в Камышловском районе, предъявили обвинение.
По факту произошедшего ведётся расследование.
Напомним, трагедия произошла в среду, 25 июня. По версии следствия, молодая мать с силой бросила малышку на кровать из-за того, что та сильно плакала, вследствие чего ребёнок получил тяжёлую травму и умер.
В ближайшее время женщине должны избрать меру пресечения.
«Местной жительнице, 2005 года рождения, Камышловским межрайонным следственным отделом предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ – "убийство малолетнего"»,
– говорится в сообщении свердловского СКР.
По факту произошедшего ведётся расследование.
Напомним, трагедия произошла в среду, 25 июня. По версии следствия, молодая мать с силой бросила малышку на кровать из-за того, что та сильно плакала, вследствие чего ребёнок получил тяжёлую травму и умер.
В ближайшее время женщине должны избрать меру пресечения.
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