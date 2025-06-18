Возрастное ограничение 18+
У искусавшей шесть человек собаки в Асбесте нашли бешенство
Фото: «Типичный Асбест» / vk.com/typicalasbest
Собака, которая искусала шесть человек в 101-м квартале в Асбесте оказалась бешеной. Напрямую об этом не говорится. Однако место где произошло нападение, совпадает с тем, где выявили болезнь.
О выявленном случае бешенства говорится в объявлениях, которые стали расклеивать по городу. Одно из них опубликовали в сообществе «Типичный Асбест». Известно, что на территории Асбестовского муниципального округа было зарегистрировано четыре случая бешенства, из них два случая у лис, и ещё два у собак. Последний случай был как раз зарегистрирован в 101-м квартале.
В связи с этим жителей Асбествоского, Малышевского и Рефтинского городских округов приглашают на вакцинацию домашних животных против бешенства. Её будут проводить бесплатно.
Пройти вакцинацию можно по следующим адресам:
– В Асбест на Садовой, 1К – каждую среду с 08.00 до 12.00 (телефоны: 7-64-29, 7-67-14);
– В Рефтинском на Гагарина, 4 – каждую пятницу с 08.00 до 15.00 (телефон: 3-41-14).
Сообщается, что возможна выездная вакцинация в сады и на предприятия.
О выявленном случае бешенства говорится в объявлениях, которые стали расклеивать по городу. Одно из них опубликовали в сообществе «Типичный Асбест». Известно, что на территории Асбестовского муниципального округа было зарегистрировано четыре случая бешенства, из них два случая у лис, и ещё два у собак. Последний случай был как раз зарегистрирован в 101-м квартале.
В связи с этим жителей Асбествоского, Малышевского и Рефтинского городских округов приглашают на вакцинацию домашних животных против бешенства. Её будут проводить бесплатно.
Пройти вакцинацию можно по следующим адресам:
– В Асбест на Садовой, 1К – каждую среду с 08.00 до 12.00 (телефоны: 7-64-29, 7-67-14);
– В Рефтинском на Гагарина, 4 – каждую пятницу с 08.00 до 15.00 (телефон: 3-41-14).
Сообщается, что возможна выездная вакцинация в сады и на предприятия.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле неизвестные запирают собак в гараже
18 июня 2025
18 июня 2025