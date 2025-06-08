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После нападения собаки на шестерых человек в Асбесте возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Асбесте в связи с нападением бездомной собаки на местных жителей в СК возбудили уголовное дело. Ситуацией заинтересовался глава центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин.
Ранее о нападениях бесхозной собаки рассказало издание E1.ru. По данным ресурса, животное бросалось на людей в 101-квартале, недалеко от садов. В результате пострадало шесть человек. У одной из пострадавших «разорвано лицо», пишет портал.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что от собаки пострадали три женщины, 1942-1950 годов рождения, а также иные граждане. Их личности пока не установили. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ – «халатность».
Председатель СК уже распорядился, чтобы ему предоставили доклад о ходе расследования дела.
Ранее о нападениях бесхозной собаки рассказало издание E1.ru. По данным ресурса, животное бросалось на людей в 101-квартале, недалеко от садов. В результате пострадало шесть человек. У одной из пострадавших «разорвано лицо», пишет портал.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что от собаки пострадали три женщины, 1942-1950 годов рождения, а также иные граждане. Их личности пока не установили. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ – «халатность».
«В ходе расследования уголовного дела следователем СК России устанавливаются все обстоятельства случившегося, бездействию должностных лиц будет дана надлежащая правовая оценка. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, проводится судебно-медицинские экспертизы"»,
– сказали в областном СКР.
Председатель СК уже распорядился, чтобы ему предоставили доклад о ходе расследования дела.
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