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В Екатеринбурге вынесли приговор загубившего коллегу водителя погрузчика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вынесли приговор водителю погрузчика, который работал на промышленном складе по улице Черняховского. В суде были предоставлены доказательства того, что трагедия, которая произошла на складе в конце марта 2025 года, случилась по его вине.
Известно, что речь идёт об уроженце страны ближнего зарубежья, 1990 года рождения. Он работал на складе без трудового договора.
Государственным обвинителем представлены доказательства того, что утром 24 марта он сел на водительское сидение вилочного погрузчика, запустил его и начал движение по территории склада. На его пути был другой работник, разговаривавший в этот момент по телефону, и обвиняемый его видел, но всё равно допустил наезд, вследствие чего рабочий получил «открытую, проникающую травму туловища». Он скончался в машине скорой.
Свою вину обвиняемый признал в полном объёме.
Чкаловский районный суд, в котором рассматривалось это дело, признал его виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и назначил ему 470 часов обязательных работ, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Известно, что речь идёт об уроженце страны ближнего зарубежья, 1990 года рождения. Он работал на складе без трудового договора.
Государственным обвинителем представлены доказательства того, что утром 24 марта он сел на водительское сидение вилочного погрузчика, запустил его и начал движение по территории склада. На его пути был другой работник, разговаривавший в этот момент по телефону, и обвиняемый его видел, но всё равно допустил наезд, вследствие чего рабочий получил «открытую, проникающую травму туловища». Он скончался в машине скорой.
Свою вину обвиняемый признал в полном объёме.
Чкаловский районный суд, в котором рассматривалось это дело, признал его виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и назначил ему 470 часов обязательных работ, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
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