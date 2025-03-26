СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на складе в Екатеринбурге

– говорится в сообщении СК.

«Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга местному жителю, 1990 года рождения, предъявлено обвинение по части 2 статьи 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»,