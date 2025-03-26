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СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего на складе в Екатеринбурге
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
СУ СКР по Свердловской области сообщает о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью работника на промышленном складе в Екатеринбурге на улице Черняховского.
Инцидент произошёл утром 24 марта. По версии следствия, трагедия произошла из-за того, что другой сотрудник нарушил правила безопасности.
Ему было предъявили обвинение.
Инцидент произошёл утром 24 марта. По версии следствия, трагедия произошла из-за того, что другой сотрудник нарушил правила безопасности.
Ему было предъявили обвинение.
«Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга местному жителю, 1990 года рождения, предъявлено обвинение по части 2 статьи 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»,
– говорится в сообщении СК.
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