Возрастное ограничение 18+
В свердловском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ивделе
Фото: прокуратура Свердловской области
В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в Ивделе.
Подчеркивается, что Ивдельская центральная районная больница, куда доставили пострадавших, имеет всё необходимое для оказания помощи.
Напомним, в результате ЧП, по предварительным данным, 2 человека погибло и ещё 7 пострадали – им диагностировали отравление угарным газом и гипертонический криз (как реакция на стресс).
«Трое пострадавших отказались от госпитализации после оказания им необходимой помощи на месте. Четыре человека были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести»,
– сообщили в ведомстве.
Подчеркивается, что Ивдельская центральная районная больница, куда доставили пострадавших, имеет всё необходимое для оказания помощи.
Напомним, в результате ЧП, по предварительным данным, 2 человека погибло и ещё 7 пострадали – им диагностировали отравление угарным газом и гипертонический криз (как реакция на стресс).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Два человека погибли при взрыве газа в Ивделе
26 июня 2025
26 июня 2025