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В свердловском Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ивделе

09.35 Четверг, 26 июня 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
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В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в Ивделе.

«Трое пострадавших отказались от госпитализации после оказания им необходимой помощи на месте. Четыре человека были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести»,

сообщили в ведомстве.


Подчеркивается, что Ивдельская центральная районная больница, куда доставили пострадавших, имеет всё необходимое для оказания помощи.

Напомним, в результате ЧП, по предварительным данным, 2 человека погибло и ещё 7 пострадали – им диагностировали отравление угарным газом и гипертонический криз (как реакция на стресс).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:11 В Екатеринбурге на улице Краснолесья сбили 61-летнюю женщину
16:35 В Екатеринбурге на два дня изменятся пять трамвайных и три автобусных маршрута
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15:45 В СМИ сообщают, что найденные в заброшенном депо щенки в Екатеринбурге оказались в заложниках
15:25 Областной суд оставил в силе приговор толкнувшему под машину знакомую в 2015 году
14:30 В Каменске-Уральском произошло ДТП с погибшей: скончалась 28-летняя пассажирка
14:08 Генпрокуратура РФ отказала Литве в выдаче отбывающего наказание в Екатеринбурге Ромаса Замольскиса
13:37 Суд отказался отпускать редактора Ura.ru Аллаярова из СИЗО
13:04 В восемь раз сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
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11:42 В Невьянске пропали девушка с юношей на питбайках
11:32 В Свердловской области прошёл закрытый кинопоказ фильма «Алдан»
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