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В восемь раз сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Специалисты «Авиалесоохраны» сократили площадь действующих пожаров на землях лесного фонда Свердловской области в восемь раз.
Об этом свидетельствую данные из оперативной сводки лесопожарной службы. Так, по информации на 02.00 25 июня 2025 года, на территории региона остались два очага возгорания на общей площади 1 гектар. Вчера организация сообщала об одном природном пожаре на площади 8 гектаров.
Всего на сегодняшний день на территории России действует 107 лесных пожаров на общей площади 173 503 гектара.
Об этом свидетельствую данные из оперативной сводки лесопожарной службы. Так, по информации на 02.00 25 июня 2025 года, на территории региона остались два очага возгорания на общей площади 1 гектар. Вчера организация сообщала об одном природном пожаре на площади 8 гектаров.
Всего на сегодняшний день на территории России действует 107 лесных пожаров на общей площади 173 503 гектара.
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