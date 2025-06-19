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В Свердловской области горят восемь гектаров леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На землях лесного фонда Свердловской области вновь регистрируются природные пожары.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана» на 02.00 24 июня, в Свердловской области действовал один пожар на площади, пройденной огнём 8 гектаров. В последний раз в регионе фиксировались лесные пожары 12 июня.
Всего на сегодняшний день на территории России продолжают действовать 94 лесных пожара на площади 284 535 гектаров.
По данным пресс-службы ФБУ «Авиалесоохрана» на 02.00 24 июня, в Свердловской области действовал один пожар на площади, пройденной огнём 8 гектаров. В последний раз в регионе фиксировались лесные пожары 12 июня.
Всего на сегодняшний день на территории России продолжают действовать 94 лесных пожара на площади 284 535 гектаров.
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