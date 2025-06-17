Возрастное ограничение 18+

Метеорологи продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области

12.41 Четверг, 19 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Метеорологи Уральского гидрометцентра продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области до 20 июня.

«19 и 20 июня в отдельных районах Свердловской области сохранится высокая пожарная опасность – 4 горимости леса по региональной шкале»,

– говорится в сообщении синоптиков.


Также высокая и чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в районах Курганской и Челябинской областей.

Отметим, что, по информации ФБУ «Авиалесоохраны» на 02.00 19 июня 2025 года, действующих пожаров на территории Свердловской области не регистрировалось. В Курганской и Челябинской областях их тоже не фиксировали.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Метеорологи предупреждают о повышенной пожарной опасности в Свердловской области
17 июня 2025
Метеорологи предупреждают о высокой пожарной опасности в Свердловской области
13 июня 2025
В выходные в Свердловской области пройдут дожди
13 июня 2025
Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный ветер и грозы
18 июня 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Прожившей почти 10 лет в аварийном доме в Таватуе пенсионерке дали новое жильё

Галина Антонова жила в квартире в деревянном доме без удобств
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:41 До конца лета в Екатеринбурге закроют движение по улице Волгоградской
15:17 Жильцы ЖК на Щорса в Екатеринбурге переживают из-за недоступности дворовых проездов для пожарных машин
14:47 За убийства незнакомки будут судить молодого человека в Екатеринбурге
14:05 В Арамили неопытный водителю спровоцировал серьёзное ДТП
13:05 В свердловской антитеррористической комиссии заявили об отсутствии ограничений связи
12:41 Метеорологи продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
12:32 Жительницу Кушвы осудили за принуждение к даче ложных показаний
12:00 Уральские чемпионы встретились с юными спортсменами из Донецка
10:37 На Ironstar в Екатеринбурге ждут 1,5 тысячи спортсменов
10:06 Экс-сотруднице опеки, сфальсифицировавшей акт об условиях проживания Далера, ужесточили наказание
09:21 В посёлке под Екатеринбургом вторую неделю ищут пропавшего пенсионера
20:57 На Эльмаше у ворон вынуждено отобрали пернатого ребёнка
20:40 У жителя Асбеста конфисковали автомобиль за пьяную езду
20:18 Мэрия пообещала екатеринбуржцам больше зелени в парке 50-летия ВЛКСМ
19:27 В Реже осудили предпринимателя за торговлю немаркированным куревом
19:09 МТС и «МБ РУС» запустят в Екатеринбурге онлайн-продажи гибридных автомобилей
18:39 Екатеринбургской собачке со скальпированной раной стало получше
18:30 Примерно треть вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор
17:39 Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный ветер и грозы
17:24 Екатеринбуржца, избившего в январе фельдшера скорой, ждёт суд
16:53 Жителя Екатеринбурге обвиняют в совершении особо тяжких преступлений более 20 лет назад
15:39 Нижнетагильским дачникам отключили свет из-за долгов за электричество
15:23 В Екатеринбурге и в Карпинске приостановили работу двух кафе
14:43 Двое проходчиков пострадали при обрушении в шахте в посёлке Черёмухово
14:22 Роспотребнадзор запретил тату-мастеру из Камышлова делать татуировки
13:05 В Кушве больше месяца не могут найти председателя гордумы Клиросова
Все новости Свердловской области
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
Все новости России и мира
15:41 До конца лета в Екатеринбурге закроют движение по улице Волгоградской
15:17 Жильцы ЖК на Щорса в Екатеринбурге переживают из-за недоступности дворовых проездов для пожарных машин
14:47 За убийства незнакомки будут судить молодого человека в Екатеринбурге
14:05 В Арамили неопытный водителю спровоцировал серьёзное ДТП
13:05 В свердловской антитеррористической комиссии заявили об отсутствии ограничений связи
12:41 Метеорологи продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
12:32 Жительницу Кушвы осудили за принуждение к даче ложных показаний
12:00 Уральские чемпионы встретились с юными спортсменами из Донецка
10:37 На Ironstar в Екатеринбурге ждут 1,5 тысячи спортсменов
10:06 Экс-сотруднице опеки, сфальсифицировавшей акт об условиях проживания Далера, ужесточили наказание
09:21 В посёлке под Екатеринбургом вторую неделю ищут пропавшего пенсионера
20:57 На Эльмаше у ворон вынуждено отобрали пернатого ребёнка
20:40 У жителя Асбеста конфисковали автомобиль за пьяную езду
20:18 Мэрия пообещала екатеринбуржцам больше зелени в парке 50-летия ВЛКСМ
19:27 В Реже осудили предпринимателя за торговлю немаркированным куревом
19:09 МТС и «МБ РУС» запустят в Екатеринбурге онлайн-продажи гибридных автомобилей
18:39 Екатеринбургской собачке со скальпированной раной стало получше
18:30 Примерно треть вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор
17:39 Синоптики прогнозируют в Свердловской области сильный ветер и грозы
17:24 Екатеринбуржца, избившего в январе фельдшера скорой, ждёт суд
16:53 Жителя Екатеринбурге обвиняют в совершении особо тяжких преступлений более 20 лет назад
15:39 Нижнетагильским дачникам отключили свет из-за долгов за электричество
15:23 В Екатеринбурге и в Карпинске приостановили работу двух кафе
14:43 Двое проходчиков пострадали при обрушении в шахте в посёлке Черёмухово
14:22 Роспотребнадзор запретил тату-мастеру из Камышлова делать татуировки
13:05 В Кушве больше месяца не могут найти председателя гордумы Клиросова
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK