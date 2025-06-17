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Метеорологи продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Метеорологи Уральского гидрометцентра продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области до 20 июня.
Также высокая и чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в районах Курганской и Челябинской областей.
Отметим, что, по информации ФБУ «Авиалесоохраны» на 02.00 19 июня 2025 года, действующих пожаров на территории Свердловской области не регистрировалось. В Курганской и Челябинской областях их тоже не фиксировали.
«19 и 20 июня в отдельных районах Свердловской области сохранится высокая пожарная опасность – 4 горимости леса по региональной шкале»,
– говорится в сообщении синоптиков.
Также высокая и чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в районах Курганской и Челябинской областей.
Отметим, что, по информации ФБУ «Авиалесоохраны» на 02.00 19 июня 2025 года, действующих пожаров на территории Свердловской области не регистрировалось. В Курганской и Челябинской областях их тоже не фиксировали.
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