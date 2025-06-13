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Метеорологи предупреждают о повышенной пожарной опасности в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Метеорологи ФГБУ «Уральского УГМС» прогнозируют 17 и 18 июня пожарную опасность в Свердловской области.
Также пожарная опасность сохраняется в районах Курганской и Челябинской областей.
«В отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность – 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале»,
– говорится в сообщении синоптиков.
Также пожарная опасность сохраняется в районах Курганской и Челябинской областей.
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