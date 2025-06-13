Метеорологи предупреждают о повышенной пожарной опасности в Свердловской области





– говорится в сообщении синоптиков. «В отдельных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность – 4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Метеорологи ФГБУ «Уральского УГМС» прогнозируют 17 и 18 июня пожарную опасность в Свердловской области.Также пожарная опасность сохраняется в районах Курганской и Челябинской областей.