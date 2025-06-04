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В свердловских лесах не осталось действующих пожаров

11.06 Пятница, 6 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В лесах Свердловской области не осталось действующих пожаров. Об этом свидетельствуют данные из оперативной сводки ФБУ «Авиалесоохрана».

Всего за сутки специалисты лесопожарной службы сократили площадь лесных пожаров со 140 гектаров до 14 гектаров, после чего ликвидировали и оставшиеся.

Однако природные пожары ещё регистрируются в соседних, ХМАО, где возгорания фиксируются на площади 2 гектаров, и Тюмени – 1 гектар.

Всего на территории России к концу минувшего дня действовало 69 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 029 882 гектаров. Наиболее напряженная обстановка по-прежнему в Забайкальском крае.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:37 Уголовное дело, в рамках которого в Ura.ru прошли обыски, возбуждено на полицейского
15:02 Роспотребнадзор предлагает родителям отравившихся учеников 178-й школы написать претензию поставщику питания
14:32 В связи с отравлением детей в поезде «Екатеринбург – Анапа» возбудили уголовное дело
13:26 В Екатеринбурге собака спровоцировала ДТП с участием ребёнка
13:10 Виновнице массового отравления в СУНЦ УрФУ вынесли приговор
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