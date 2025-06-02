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Площадь действующих лесных пожаров в Свердловской области достигла 140 гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вместе с летней жарой в Свердловскую область пришли природные пожары, площадь которых за сутки выросла почти в три раза. «Авиалесоохрана» сообщает о десятках горящих гектаров леса.
По данным лесопожарной службы на 02.00 3 июня, на территории региона действовало 7 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 140 гектаров. Вчера в оперативных сведениях организации сообщалось о 5 пожарах на площади 52 гектаров.
В соседнем ХМАО последние сутки также регистрируются возгорания: 7 пожаров на площади 14 гектаров.
Всего к сегодняшнему дню на территории России продолжало действовать 83 природных пожара на площади 1 112 487 гектаров, из которых 1 025 825 гектаров только в Забайкальском крае.
По данным лесопожарной службы на 02.00 3 июня, на территории региона действовало 7 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 140 гектаров. Вчера в оперативных сведениях организации сообщалось о 5 пожарах на площади 52 гектаров.
В соседнем ХМАО последние сутки также регистрируются возгорания: 7 пожаров на площади 14 гектаров.
Всего к сегодняшнему дню на территории России продолжало действовать 83 природных пожара на площади 1 112 487 гектаров, из которых 1 025 825 гектаров только в Забайкальском крае.
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31 мая 2025