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В Ura.ru прокомментировали обыски
Кадр из видео: Ura.ru
Екатеринбургская редакция Ura.ru прокомментировала обыски, сообщив, что сотрудники следственного управления СК становили работу головного офиса агентства и парализовали работу информационного агентства.
Также журналисты сообщили, что одновременно обыск проходит проходят в квартирах журналистов свердловской редакции.
Также редакция информационного агентства опровергла связь с «Альянсом врачей»*.
* внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов
Также журналисты сообщили, что одновременно обыск проходит проходят в квартирах журналистов свердловской редакции.
«Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области»,
– говорится в сообщении.
Также редакция информационного агентства опровергла связь с «Альянсом врачей»*.
* внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов
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