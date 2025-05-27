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СМИ сообщают об обысках в екатеринбургской редакции Ura.ru
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в редакции информационного агентства Ura.ru в Екатеринбурге проходят обыски.
Об этом сообщает «ТАСС Урал» со ссылкой на правоохранительные органы. Также об этом пишут 66.ru и «КП-Екатеринбург», ссылаясь на свои источники в силовых структурах.
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», обыски могут быть связаны «с получением редакцией оперативной информации для служебного пользования». 66.ru сообщает, что следственные действия связаны с финансированием Ura.ru профсоюзом «Альянс врачей»*. Якобы в 2020 году глава редакционной коллегии Михаил Вьюгин мог организовать поездку в Екатеринбург журналиста американского издания «The Washington Times» Марка Беннетса в интересах председателя «Альянса врачей»*.
Официальных комментариев по поводу происходящего ещё не было.
Е1.ru пишет, что перед обысками были задержаны двое сотрудников информационного агентства, в том числе редактор Денис Аллаяров. По инфорации издания «Коммерсант Урал», обыски могут быть связаны с задержанием в марте бывшего сотрудника полиции, передававшего изданию служебные сведения из ежедневной сводки.
* внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов
Об этом сообщает «ТАСС Урал» со ссылкой на правоохранительные органы. Также об этом пишут 66.ru и «КП-Екатеринбург», ссылаясь на свои источники в силовых структурах.
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», обыски могут быть связаны «с получением редакцией оперативной информации для служебного пользования». 66.ru сообщает, что следственные действия связаны с финансированием Ura.ru профсоюзом «Альянс врачей»*. Якобы в 2020 году глава редакционной коллегии Михаил Вьюгин мог организовать поездку в Екатеринбург журналиста американского издания «The Washington Times» Марка Беннетса в интересах председателя «Альянса врачей»*.
Официальных комментариев по поводу происходящего ещё не было.
Е1.ru пишет, что перед обысками были задержаны двое сотрудников информационного агентства, в том числе редактор Денис Аллаяров. По инфорации издания «Коммерсант Урал», обыски могут быть связаны с задержанием в марте бывшего сотрудника полиции, передававшего изданию служебные сведения из ежедневной сводки.
* внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов
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