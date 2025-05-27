Возрастное ограничение 18+

СМИ сообщают об обысках в екатеринбургской редакции Ura.ru

10.58 Четверг, 5 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В СМИ сообщают, что в редакции информационного агентства Ura.ru в Екатеринбурге проходят обыски.

Об этом сообщает «ТАСС Урал» со ссылкой на правоохранительные органы. Также об этом пишут 66.ru и «КП-Екатеринбург», ссылаясь на свои источники в силовых структурах.

По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», обыски могут быть связаны «с получением редакцией оперативной информации для служебного пользования». 66.ru сообщает, что следственные действия связаны с финансированием Ura.ru профсоюзом «Альянс врачей»*. Якобы в 2020 году глава редакционной коллегии Михаил Вьюгин мог организовать поездку в Екатеринбург журналиста американского издания «The Washington Times» Марка Беннетса в интересах председателя «Альянса врачей»*.

Официальных комментариев по поводу происходящего ещё не было.

Е1.ru пишет, что перед обысками были задержаны двое сотрудников информационного агентства, в том числе редактор Денис Аллаяров. По инфорации издания «Коммерсант Урал», обыски могут быть связаны с задержанием в марте бывшего сотрудника полиции, передававшего изданию служебные сведения из ежедневной сводки.

* внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
СМИ сообщают о падении двух рабочих на стройке паркинга ЖК «Депо» в Екатеринбурге
27 мая 2025
Несчастный случай произошёл при банджи-джампинге в екатеринбургском парке
01 июня 2025
СМИ сообщают о встрече екатеринбургского мэра с инженером китайского метро
28 мая 2025
Лобовое столкновение на трассе Екатеринбург–Шадринск–Курган унесло жизнь водителя ВАЗа
02 июня 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Присяжных лишили чувств. В Екатеринбурге третий состав коллегии рассматривает нашумевшее дело об убийстве

Как изменился процесс после двух единогласных оправданий
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:10 Экс-заведующей производством ООО «Общественное питание» вынесли приговор за массовое отравление
12:30 До конца голосования за благоустройство парков в Екатеринбурге осталась неделя
12:07 В Нижнем Тагиле обвиняемого в оправдании терроризма 23-летнего пареня ждёт суд
11:47 В Ura.ru прокомментировали обыски
11:11 В Екатеринбурге шестилетний ребёнок ушёл из детского сада во время прогулки
10:58 СМИ сообщают об обысках в екатеринбургской редакции Ura.ru
10:15 В Екатеринбурге ожидают увеличение количества медалистов среди выпускников
09:30 Очередной канал незаконной миграции перекрыли в Екатеринбурге
21:37 Сердобольные уральцы хлопочут над неокрепшими птенцами
20:16 Похитившего более полутора миллионов рублей мошенника осудили в Туринске
20:01 МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на крупнейшем мусорном полигоне Екатеринбурга
19:39 Вахтовика из Белоярского района осудили за смертельную драку в баре Краснотурьинска
18:53 В Екатеринбурге психологи разберут «по косточкам» одну из лучших пьес мировой драматургии
18:22 Только 5 из 28 свердловских пожаров вторника вспыхивали в жилом секторе
17:36 Глава СК поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Среднеуральске
17:12 В Екатеринбурге до конца лета закроют улицу Комсомольскую
17:03 Из-за просрочки и нарушения технологии готовки в Карпинске приостановили работу кафе «Шашлычок»
16:43 Экомониторинг в Свердловской области хотят проводить с помощью ИИ
16:32 Дело раздавившего двух человек на качканарском карьере водителя самосвала передали в суд
15:32 Выступающая против строительства мусорного полигона жительница Сысертского района поговорила с Омбудсменом Мерзляковой
15:04 Свердловский Минздрав опроверг сообщения о ликвидации сети аптек
13:57 МЧС продолжает бороться с тлением на мусорном полигоне под Екатеринбургом
13:19 К десяти годам колонии строгого режима приговорили жителя Режа за домашнюю плантацию конопли
12:40 Состоянием памятника героям Великой Отечественной войны в Алапаевске заинтересовались в СК
11:49 Площадь действующих лесных пожаров в Свердловской области достигла 140 гектаров
11:37 Матери, бросившей на скамейке новорождённого сына в Нижнем Тагиле, вынесли приговор
Все новости Свердловской области
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
Все новости России и мира
13:10 Экс-заведующей производством ООО «Общественное питание» вынесли приговор за массовое отравление
12:30 До конца голосования за благоустройство парков в Екатеринбурге осталась неделя
12:07 В Нижнем Тагиле обвиняемого в оправдании терроризма 23-летнего пареня ждёт суд
11:47 В Ura.ru прокомментировали обыски
11:11 В Екатеринбурге шестилетний ребёнок ушёл из детского сада во время прогулки
10:58 СМИ сообщают об обысках в екатеринбургской редакции Ura.ru
10:15 В Екатеринбурге ожидают увеличение количества медалистов среди выпускников
09:30 Очередной канал незаконной миграции перекрыли в Екатеринбурге
21:37 Сердобольные уральцы хлопочут над неокрепшими птенцами
20:16 Похитившего более полутора миллионов рублей мошенника осудили в Туринске
20:01 МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на крупнейшем мусорном полигоне Екатеринбурга
19:39 Вахтовика из Белоярского района осудили за смертельную драку в баре Краснотурьинска
18:53 В Екатеринбурге психологи разберут «по косточкам» одну из лучших пьес мировой драматургии
18:22 Только 5 из 28 свердловских пожаров вторника вспыхивали в жилом секторе
17:36 Глава СК поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Среднеуральске
17:12 В Екатеринбурге до конца лета закроют улицу Комсомольскую
17:03 Из-за просрочки и нарушения технологии готовки в Карпинске приостановили работу кафе «Шашлычок»
16:43 Экомониторинг в Свердловской области хотят проводить с помощью ИИ
16:32 Дело раздавившего двух человек на качканарском карьере водителя самосвала передали в суд
15:32 Выступающая против строительства мусорного полигона жительница Сысертского района поговорила с Омбудсменом Мерзляковой
15:04 Свердловский Минздрав опроверг сообщения о ликвидации сети аптек
13:57 МЧС продолжает бороться с тлением на мусорном полигоне под Екатеринбургом
13:19 К десяти годам колонии строгого режима приговорили жителя Режа за домашнюю плантацию конопли
12:40 Состоянием памятника героям Великой Отечественной войны в Алапаевске заинтересовались в СК
11:49 Площадь действующих лесных пожаров в Свердловской области достигла 140 гектаров
11:37 Матери, бросившей на скамейке новорождённого сына в Нижнем Тагиле, вынесли приговор
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK