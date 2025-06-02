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МЧС продолжает бороться с тлением на мусорном полигоне под Екатеринбургом

13.57 Среда, 4 июня 2025
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В Екатеринбурге третий день продолжают ликвидировать последствия возгорания на полигоне твердых бытовых отходов «Северный», который находится под Екатеринбургом.

Как сообщили в телеграм-канале МЧС Свердловской области, в текущий момент на площади 900 квадратных метров происходит сохраняется тление. Также фиксируются разрозненные очаги горения на общей площади 50 «квадратов».

Подчеркивается, что угрозы распространения огня на жилые дома и другие объекты нет.

«3 человека личного состава и 1 единица техники борются с огнём и тлением. Тушение осложняется глубинным залеганием очагов, сильной жарой и порывами ветра»,

– рассказали спасатели.


Кроме специалистов МЧС в ликвидации последствий возгорания задействованы 5 бульдозеров, 7 самосвалов, 1 фронтальный погрузчик и 20 человек собственника объекта. Они помогают ограничить распространение огня, ведут засыпку очагов грунтов. За сутки было завезено 1800 тонн грунта, за всё время – 3300 тонн.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:37 Матери, бросившей на скамейке новорождённого сына в Нижнем Тагиле, вынесли приговор
11:19 В Верхней Пышме стартовал первый окружной чемпионат по пляжному самбо
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10:14 В УГИБДД прокомментировали гибель лосёнка в Екатеринбурге
09:50 Студенты Техуниверситета УГМК вернулись с инженерного чемпионата CASE-IN с победой
09:31 В Берёзовском ищут 19-летнюю девушку в серой кофте
09:30 Свидетель по громкому делу об убийстве обратился в СК с заявлением о том, что его вынуждали дать ложные показания
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