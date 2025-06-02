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МЧС продолжает бороться с тлением на мусорном полигоне под Екатеринбургом
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Екатеринбурге третий день продолжают ликвидировать последствия возгорания на полигоне твердых бытовых отходов «Северный», который находится под Екатеринбургом.
Как сообщили в телеграм-канале МЧС Свердловской области, в текущий момент на площади 900 квадратных метров происходит сохраняется тление. Также фиксируются разрозненные очаги горения на общей площади 50 «квадратов».
Подчеркивается, что угрозы распространения огня на жилые дома и другие объекты нет.
Кроме специалистов МЧС в ликвидации последствий возгорания задействованы 5 бульдозеров, 7 самосвалов, 1 фронтальный погрузчик и 20 человек собственника объекта. Они помогают ограничить распространение огня, ведут засыпку очагов грунтов. За сутки было завезено 1800 тонн грунта, за всё время – 3300 тонн.
Как сообщили в телеграм-канале МЧС Свердловской области, в текущий момент на площади 900 квадратных метров происходит сохраняется тление. Также фиксируются разрозненные очаги горения на общей площади 50 «квадратов».
Подчеркивается, что угрозы распространения огня на жилые дома и другие объекты нет.
«3 человека личного состава и 1 единица техники борются с огнём и тлением. Тушение осложняется глубинным залеганием очагов, сильной жарой и порывами ветра»,
– рассказали спасатели.
Кроме специалистов МЧС в ликвидации последствий возгорания задействованы 5 бульдозеров, 7 самосвалов, 1 фронтальный погрузчик и 20 человек собственника объекта. Они помогают ограничить распространение огня, ведут засыпку очагов грунтов. За сутки было завезено 1800 тонн грунта, за всё время – 3300 тонн.
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Под Екатеринбургом вспыхнул мусорный полигон
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02 июня 2025