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Дело раздавившего двух человек на качканарском карьере водителя самосвала передали в суд
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Уголовное дело сотрудника АО «ЕВРАЗ КГОК», который осень прошлого года, управляя самосвалом «БелАЗ 7531Н», раздавил двух человек, передали в суд.
Напомним, трагедия произошла на качканарском горно-обогатительном комбинате (КГОК) 28 октября 2024 года вечером. Водитель самосвала поднялся на площадку, чтобы выгрузить горную руду, а следом за ним на «УАЗе» заехали исполняющий обязанности горного мастера и помощник машиниста эскалатора.
Тогда сообщалось, что они не учли, что у «БелАЗа» слепая зона более 40 метров и попали ему под колёса. Однако после проверки стало ясно, что на водителе не меньше вины.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, водителя самосвала обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (часть 3 статья 217 УК РФ).По версии следствия, водитель самосвала знал, что разворачиваться и переезжать из одного сектора разгрузки в другой при неисправных камерах непрямого обзора запрещено, но всё равно, не убедившись, что его манёвр будет безопасен для окружающих, всё равно стал разворачиваться.
Кроме этого, подчеркивается, что помимо людей под самосвалом оказался раздавлен автомобиль, который принадлежал предприятию. Его стоимость более 1,7 миллиона рублей.
Уголовное дело будут рассматривать в Качканарском городском суде. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, трагедия произошла на качканарском горно-обогатительном комбинате (КГОК) 28 октября 2024 года вечером. Водитель самосвала поднялся на площадку, чтобы выгрузить горную руду, а следом за ним на «УАЗе» заехали исполняющий обязанности горного мастера и помощник машиниста эскалатора.
Тогда сообщалось, что они не учли, что у «БелАЗа» слепая зона более 40 метров и попали ему под колёса. Однако после проверки стало ясно, что на водителе не меньше вины.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, водителя самосвала обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (часть 3 статья 217 УК РФ).По версии следствия, водитель самосвала знал, что разворачиваться и переезжать из одного сектора разгрузки в другой при неисправных камерах непрямого обзора запрещено, но всё равно, не убедившись, что его манёвр будет безопасен для окружающих, всё равно стал разворачиваться.
«Обвиняемый, не выйдя из кабины карьерным самосвала для проведения визуального осмотра и не обратившись за помощью к сотрудникам предприятия по радиосвязи, без подачи сигнала световыми указателями поворота выполнил манёвр разворота на карьерном самосвале "БелАЗ 7531Н" и совершил наезд на автомобиль "УАЗ-Pickup", под управлением мужчины, 1989 года рождения, с пассажиром – мужчиной, 1985 года рождения»,
– пояснили в ведомстве.
Кроме этого, подчеркивается, что помимо людей под самосвалом оказался раздавлен автомобиль, который принадлежал предприятию. Его стоимость более 1,7 миллиона рублей.
Уголовное дело будут рассматривать в Качканарском городском суде. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы.
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