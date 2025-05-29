Дело раздавившего двух человек на качканарском карьере водителя самосвала передали в суд

– пояснили в ведомстве.

«Обвиняемый, не выйдя из кабины карьерным самосвала для проведения визуального осмотра и не обратившись за помощью к сотрудникам предприятия по радиосвязи, без подачи сигнала световыми указателями поворота выполнил манёвр разворота на карьерном самосвале "БелАЗ 7531Н" и совершил наезд на автомобиль "УАЗ-Pickup", под управлением мужчины, 1989 года рождения, с пассажиром – мужчиной, 1985 года рождения»,