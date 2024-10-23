Возрастное ограничение 18+

На качканарском карьере гигантский БелАЗ раздавил двух человек на УАЗе

15.07 Вторник, 29 октября 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают трагедии на качканарском горно-обогатительном комбинате (КГОК), где самосвал БелАЗ раздавил УАЗ, в салоне которого находилось два человека.

Трагедия произошла накануне вечером, около 23.50, на первом перегрузочном пункте Северного карьера. Как сообщает TagilCity.ru со ссылкой на свой источник, самосвал поднялся на площадку, чтобы выгрузить горную руну. За ним на УАЗе заехали исполняющий обязанности горного мастера и помощник машиниста эскалатора. Они не учли, что у БелАЗа слепая зона более 40 метров.

В ЕВРАЗ (КГОК входит в группу компании) ещё не комментировали инцидент.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
СМИ сообщают о смерти 11-классника в Екатеринбурге
23 октября 2024
Два жилых дома сгорели в Первоуральске
20 октября 2024
Жизни двух человек унёс ночной пожар в Качканаре
23 октября 2024
Под Нижним Тагилом на Черноисточинском пруду провалился под лёд и погиб рыбак
21 октября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Екатеринбуржцы добились возможности оплачивать проезд по QR-коду СБП во всех видах наземного транспорта

Частные перевозчики, которые поначалу отказывались принимать оплату таким способом, в итоге пообещали принять участие в акции
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:07 На качканарском карьере гигантский БелАЗ раздавил двух человек на УАЗе
14:45 Перевозчика из Нижнего Тагила уличили в выплате зарплат водителям ниже МРОТ
14:02 СМИ сообщают об изнасиловании шестилетней девочки в Екатеринбурге
13:29 РМК пообещала купить трёхкомнатную квартиру для матери и сыновей убитой в Коркино Елены Сарафановой
12:58 Фестиваль STENOGRAFIA и фонд «Дорогами добра» 4 ноября проведут благотворительную ярмарку в Екатеринбурге
12:03 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением подростка в Екатеринбурге
11:25 В Свердловской области за сутки зарегистрировали 14 пожаров техногенного характера
10:44 Прокуратура уличила предприятие Нижней Туры в загрязнении реки
10:18 Свердловский областной суд оставил в силе решение об отзыве регистрации издания It's My City
10:02 В Нижнем Тагиле автомобилист врезался в трубу, не увидев предупреждающих знаков
09:34 В Свердловской области на 18% выросло число киберпреступлений
22:54 УрФУ поддержал идею установки памятной доски группе «Агата Кристи» на здании радиофака
21:09 Закрылся на ремонт Перевёрнутый дом Парка Маяковского
20:56 Сразу восемь протоколов «заработал» пьяный водитель в Верхней Пышме
20:26 Тыкву вместо билета можно будет предъявить на входе в Екатеринбургский зоопарк
19:49 Один из фигурантов дела о крупных мошеннических аферах предстанет перед Талицким судом
19:25 Для крестного хода в День народного единства перекроют несколько улиц Екатеринбурга
19:19 Известный кинематографический гимн свободе обсудят в Ельцин Центре
18:46 На одном из участков трассы между Пермью и Екатеринбургом сменилась схема движения
18:36 В Верхней Пышме прошёл ежегодный региональный форум проекта «За Самбо»
18:19 Дочь писателя Павла Бажова и мать экономиста Егора Гайдара умерла на 100-м году жизни
17:23 Екатеринбурженка через суд пыталась записаться к понравившемуся ей врачу
16:41 В Верхней Пышме девятилетняя девочка едва не осталась без пальца после игры на скалодроме
16:26 Екатеринбуржцам обещают скидку в 5% при оплате через СБП питания в детских садах
16:08 Навесы вместо снесённых в рамках реформы НТО павильонов-остановок могут не появиться и в 2025 году
15:23 В екатеринбургском Музее ИЗО на выставке «Кнопка и модернизм» покажут работы петербургского фотохудожника
Все новости Свердловской области
15:08 В Калмыкии судья получил условный срок по делу о крупном мошенничестве
14:26 В Москве двое мужчин с ножом похитили из супермаркета 25 пачек масла
13:20 СК: в Ангарске пантера напала на ребенка, возбуждено уголовное дело
12:50 Кадыров сообщил об атаке беспилотника на университет спецназа в Гудермесе
12:33 Дрейфовавшего два месяца в Охотском море Пичугина выписали из больницы
19:42 Пять беспилотников сбиты в Липецкой области, сообщил губернатор
19:25 Пользователи рассказали о преимуществах видеоотзывов и видеорекламы при покупках онлайн
18:26 В Челябинской области проводят рейды после убийства женщины-таксиста
18:09 Онлайн-продавцы мебели в России отмечают спрос на заказы по индивидуальным параметрам
16:31 В Челябинской области семь иностранцев получили сроки по делу об убийстве подростка
16:01 За получение взятки от уральского завода арестован генерал Оглоблин, лишь весной 2024 года вышедший из колонии
20:29 На бизнес-конференции «Авито для продавцов» обсудили тренды рынка электронной коммерции
17:03 Подозреваемого в убийстве женщины в Коркино арестовали на два месяца
16:31 Во Владимирской области депутат заключён под стражу по делу о рабском труде
15:35 Центробанк повысил ключевую ставку до 21%
15:33 В СКР установили организатора хищения имущественного комплекса Минобороны в Балашихе
14:51 Замминистра энергетики РФ Мочальников отправлен под домашний арест
14:26 СМИ: в Петербурге мужчина с ножом ворвался в гипермаркет, есть пострадавшие
13:55 В Минпросвещения РФ обсуждают введение «Разговоров о важном» в детских садах
12:34 Бастрыкин поручил передать дело об убийстве в Коркино в главное управление СКР
12:04 В МВД подтвердили задержание заместителя министра энергетики РФ
11:04 Что известно о ситуации в Коркино к этому часу
10:35 В Коркино задержан подозреваемый в покушении на двух человек
18:59 Опрос: 82% предпринимателей считают классифайды и маркетплейсы самыми эффективными инструментами для привлечения клиентов
18:50 «Звери» заявили, что им не разрешили провести концерт в Твери из-за позиции артиста
17:40 В СКР рассказали подробности покушения на губернатора Чибиса
Все новости России и мира
15:14 Ученые Пермского политеха нашли способ управлять твердыми осадками в технологических аппаратах
15:11 Когда нужно согласие супруга на совершение сделки с недвижимостью – разъясняет Росреестр Прикамья
15:07 На качканарском карьере гигантский БелАЗ раздавил двух человек на УАЗе
14:45 Перевозчика из Нижнего Тагила уличили в выплате зарплат водителям ниже МРОТ
14:02 СМИ сообщают об изнасиловании шестилетней девочки в Екатеринбурге
13:29 РМК пообещала купить трёхкомнатную квартиру для матери и сыновей убитой в Коркино Елены Сарафановой
12:58 Фестиваль STENOGRAFIA и фонд «Дорогами добра» 4 ноября проведут благотворительную ярмарку в Екатеринбурге
12:03 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением подростка в Екатеринбурге
11:25 В Свердловской области за сутки зарегистрировали 14 пожаров техногенного характера
10:44 Прокуратура уличила предприятие Нижней Туры в загрязнении реки
10:38 Опасаясь ареста недвижимости, соликамская лесозаготовительная компания оплатила многомиллионную задолженность
10:18 Свердловский областной суд оставил в силе решение об отзыве регистрации издания It's My City
10:02 В Нижнем Тагиле автомобилист врезался в трубу, не увидев предупреждающих знаков
09:34 В Свердловской области на 18% выросло число киберпреступлений
22:54 УрФУ поддержал идею установки памятной доски группе «Агата Кристи» на здании радиофака
21:09 Закрылся на ремонт Перевёрнутый дом Парка Маяковского
20:56 Сразу восемь протоколов «заработал» пьяный водитель в Верхней Пышме
20:26 Тыкву вместо билета можно будет предъявить на входе в Екатеринбургский зоопарк
19:49 Один из фигурантов дела о крупных мошеннических аферах предстанет перед Талицким судом
19:25 Для крестного хода в День народного единства перекроют несколько улиц Екатеринбурга
19:19 Известный кинематографический гимн свободе обсудят в Ельцин Центре
18:46 На одном из участков трассы между Пермью и Екатеринбургом сменилась схема движения
18:36 В Верхней Пышме прошёл ежегодный региональный форум проекта «За Самбо»
18:19 Дочь писателя Павла Бажова и мать экономиста Егора Гайдара умерла на 100-м году жизни
17:23 Екатеринбурженка через суд пыталась записаться к понравившемуся ей врачу
16:41 В Верхней Пышме девятилетняя девочка едва не осталась без пальца после игры на скалодроме
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK