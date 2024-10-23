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На качканарском карьере гигантский БелАЗ раздавил двух человек на УАЗе
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают трагедии на качканарском горно-обогатительном комбинате (КГОК), где самосвал БелАЗ раздавил УАЗ, в салоне которого находилось два человека.
Трагедия произошла накануне вечером, около 23.50, на первом перегрузочном пункте Северного карьера. Как сообщает TagilCity.ru со ссылкой на свой источник, самосвал поднялся на площадку, чтобы выгрузить горную руну. За ним на УАЗе заехали исполняющий обязанности горного мастера и помощник машиниста эскалатора. Они не учли, что у БелАЗа слепая зона более 40 метров.
В ЕВРАЗ (КГОК входит в группу компании) ещё не комментировали инцидент.
Трагедия произошла накануне вечером, около 23.50, на первом перегрузочном пункте Северного карьера. Как сообщает TagilCity.ru со ссылкой на свой источник, самосвал поднялся на площадку, чтобы выгрузить горную руну. За ним на УАЗе заехали исполняющий обязанности горного мастера и помощник машиниста эскалатора. Они не учли, что у БелАЗа слепая зона более 40 метров.
В ЕВРАЗ (КГОК входит в группу компании) ещё не комментировали инцидент.
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