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Площадь действующих пожаров в лесах Свердловской области выросла на 11 гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области вновь резко выросла площадь лесных пожаров. ФБУ «Авиалесоохрана» сообщает, что площадь, пройденная огнём, увеличилась на 11 гектаров.
Вчера, 1 июня, лесопожарная служба сообщала о двух действующих пожарах на площади 2 гектаров. Сегодня, по данным на 02.00 2 июня, было зарегистрировано четыре возгорания на площади, пройденной огнём, 13 гектаров.
Также «Авиалесоохрана» сообщает о природном пожаре в соседнем Пермском крае – его площадь 5 гектаров.
Всего, на сегодняшний день, на территории России действует 104 лесных пожара на площади 1 096 078 гектаров. Большинство из них в Забайкальком крае – 973 667 гектаров.
Вчера, 1 июня, лесопожарная служба сообщала о двух действующих пожарах на площади 2 гектаров. Сегодня, по данным на 02.00 2 июня, было зарегистрировано четыре возгорания на площади, пройденной огнём, 13 гектаров.
Также «Авиалесоохрана» сообщает о природном пожаре в соседнем Пермском крае – его площадь 5 гектаров.
Всего, на сегодняшний день, на территории России действует 104 лесных пожара на площади 1 096 078 гектаров. Большинство из них в Забайкальком крае – 973 667 гектаров.
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