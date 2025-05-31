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На 17 гектаров огнеборцы сократили площадь пожаров в лесах Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области удалось сократить на 17 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохраны».
Вчера, 31 мая, лесопожарная служба сообщала о двух возгораниях на 19 гектарах, вспыхнувших на территории регионального лесного фонда. По данным «Авиалесоохраны» на 02.00 1 июня, в Свердловской области остались два действующих пожара на площади, пройдённой огнём, 2 гектара.
Всего в России на сегодняшний день известно о 92 очагах природных пожарах на площади 1 019 014 гектаров. Самые крупные пожары в Забайкальском крае (904 481 гектар).
Вчера, 31 мая, лесопожарная служба сообщала о двух возгораниях на 19 гектарах, вспыхнувших на территории регионального лесного фонда. По данным «Авиалесоохраны» на 02.00 1 июня, в Свердловской области остались два действующих пожара на площади, пройдённой огнём, 2 гектара.
Всего в России на сегодняшний день известно о 92 очагах природных пожарах на площади 1 019 014 гектаров. Самые крупные пожары в Забайкальском крае (904 481 гектар).
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В Свердловской области зафиксированы два природных пожара: огнём охвачено 19 гектаров леса
31 мая 2025
31 мая 2025