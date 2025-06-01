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СК присоединился к расследованию несчастного случая в парке имени Чкалова в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет приступил к расследованию несчастного случая в парке имени Чкалова в Екатеринбурге, где девушка упала с парашютной вышки.
Проверку проводит следственный отдел по Ленинскому району.
Ранее прокуратура сообщала о намерении проверить инцидент на «нарушения требований безопасности при оказании услуг». В это же время появилась информация о том, что девушка никому не платила за экстремальное развлечение, что якобы она сама забралась на парашютные вышку и самостоятельно закрепила страховочное снаряжение.
Напомним, по неподтверждённым данным страховочный канат оказался длиннее, чем нужно.
«Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу возможных очевидцев. Также устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей девушки, выполняются иные процессуальные мероприятия»,
– говорится в сообщении СК.
Проверку проводит следственный отдел по Ленинскому району.
Ранее прокуратура сообщала о намерении проверить инцидент на «нарушения требований безопасности при оказании услуг». В это же время появилась информация о том, что девушка никому не платила за экстремальное развлечение, что якобы она сама забралась на парашютные вышку и самостоятельно закрепила страховочное снаряжение.
Напомним, по неподтверждённым данным страховочный канат оказался длиннее, чем нужно.
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