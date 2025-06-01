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СК присоединился к расследованию несчастного случая в парке имени Чкалова в Екатеринбурге

17.31 Воскресенье, 1 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Следственный комитет приступил к расследованию несчастного случая в парке имени Чкалова в Екатеринбурге, где девушка упала с парашютной вышки.

«Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу возможных очевидцев. Также устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей девушки, выполняются иные процессуальные мероприятия»,

– говорится в сообщении СК.


Проверку проводит следственный отдел по Ленинскому району.

Ранее прокуратура сообщала о намерении проверить инцидент на «нарушения требований безопасности при оказании услуг». В это же время появилась информация о том, что девушка никому не платила за экстремальное развлечение, что якобы она сама забралась на парашютные вышку и самостоятельно закрепила страховочное снаряжение.

Напомним, по неподтверждённым данным страховочный канат оказался длиннее, чем нужно.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:01 На 17 гектаров огнеборцы сократили площадь пожаров в лесах Свердловской области
12:03 В Косулино «под колёсами» грузовика погиб водитель снегоболотохода
10:48 Человек пострадал при пожаре в Верхней Пышме
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18:17 В Нижнем Тагиле 12-летнему ребёнку выплатят 300 тысяч рублей за травму от одноклассника
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15:19 Средняя зарплата в Свердловской области выросла до 85 тысяч — кто получает больше всех
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13:29 На трассах Свердловской области и Урала ограничат движение фур из-за жары
12:57 В Свердловской области за сутки потушено 21 возгорание, в том числе пожары в домах и на ферме
11:55 В Свердловской области зафиксированы два природных пожара: огнём охвачено 19 гектаров леса
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