Возрастное ограничение 18+
Прокуратура проверяет организаторов опасного развлечения в парке Екатеринбурга после несчастного случая
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с несчастным случаем на парашютной вышке в парке имени Чкалова.
Ранее сообщалось, что девушка была привязана к страховочному тросу, который должен был обезопасить её падение. Однако канат оказался длиннее, чем должен был быть. Пока что эту версию не подтвердили. Сейчас пострадавшая госпитализирована.
По данным свердловской прокуратуры, о произошедшем в парке в экстренные службы сообщили сегодня, 1 июня, в 12.50
Теперь надзорное ведомство намерено проверить организаторов экстремального развлечения.
Телеграм-канал Ural Mash сообщает, что девушка забралась на парашютную вышку в парке без инструктора. Она якобы никому не платила. «Снаряжение прицепила сама», пишет ресурс.
Канал также пишет, что у девушки перелом голени и ушибы.
Ранее сообщалось, что девушка была привязана к страховочному тросу, который должен был обезопасить её падение. Однако канат оказался длиннее, чем должен был быть. Пока что эту версию не подтвердили. Сейчас пострадавшая госпитализирована.
По данным свердловской прокуратуры, о произошедшем в парке в экстренные службы сообщили сегодня, 1 июня, в 12.50
Теперь надзорное ведомство намерено проверить организаторов экстремального развлечения.
«Прокуратурой выясняются все обстоятельства инцидента. Будет дана оценка соблюдению требований законодательства в связи с возможными нарушениями требований безопасности при оказании услуг населению»,
– сказали в прокуратуре.
Телеграм-канал Ural Mash сообщает, что девушка забралась на парашютную вышку в парке без инструктора. Она якобы никому не платила. «Снаряжение прицепила сама», пишет ресурс.
Канал также пишет, что у девушки перелом голени и ушибы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Во дворе Верхней Пышмы подросток ранил одноклассника ножом — прокуратура начала проверку
25 мая 2025
25 мая 2025