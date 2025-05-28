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СМИ сообщают о несчастном случае при банджи-джампинге в екатеринбургском парке
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в парке Чкалова в Екатеринбурге при банджи-джампинге разбилась девушка.
По данным Е1.ru, несчастный случай произошёл там, где стоит 33-метровая вышка. Девушка была привязана к страховочному тросу, но он оказался длиннее, чем было нужно, пишет ресурс.
Сообщается, что пострадавшую забрала скорая. По неподтверждённым данным, ей 20 лет.
Официально несчастный случай ещё не комментировали.
Примечание редакции: Банджи-джампинг – экстремальный спорт, при котором человек падает с высоты со страховочным тросом.
По данным Е1.ru, несчастный случай произошёл там, где стоит 33-метровая вышка. Девушка была привязана к страховочному тросу, но он оказался длиннее, чем было нужно, пишет ресурс.
Сообщается, что пострадавшую забрала скорая. По неподтверждённым данным, ей 20 лет.
Официально несчастный случай ещё не комментировали.
Примечание редакции: Банджи-джампинг – экстремальный спорт, при котором человек падает с высоты со страховочным тросом.
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