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Свердловское УГИБДД сообщает о пяти смертельных ДТП за сутки
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Управление ГИБДД по Свердловской области сообщает о всплеске смертельных ДТП: за минувшие сутки зарегистрировано пять происшествий с погибшими.
В УГИБДД убеждены, что главным фактором трагичных последствий становится несоблюдение элементарных норм безопасности.
Ранее мы уже писали, что на кольцевой дороге в посёлке Косулин погиб мужчина на снегоболотоходе: его сбил водитель грузовика, не заметивший знак «Круговое движение».
Вторая авария, как рассказали в управлении, произошла на Старомосковском тракте в Екатеринбурге, где вчера вечером водитель мотоцикла «Минск» выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Almera. В результате ДТП мотоциклист погиб. Известно, что байкер ехал без мотошлема.
Третье ДТП произошло ближе к полуночи в селе Маминское в Каменском районе. Там опрокинулся мотоцикл «Урал» с боковым прицепом. Сообщается, что водитель потерял управление. В результате его пассажир погиб. Установлено, что ранее мотоциклист был лишён прав за отказ от освидетельствования. В момент аварии был пьян – результат освидетельствования 0,51 мл/л.
Ещё одна трагедия произошла на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. Ровно в полночь там не справился с управлением и съехал с дороги водитель Opel Astra. В результате автомобиль опрокинулся, и мужчина погиб. При осмотре места аварии выяснилось, что он не был пристёгнут.
Последняя авария с трагичным концом произошла на трассе «Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское» в Режевском районе, где около 01.30 водитель Mercedes съехал с дороги и врезался в водосточную трубу. Вследствие ДТП один пассажир погиб, а второй был госпитализирован. Известно, что никто из них, включая водителя, не пользовался ремнём безопасности. Кроме этого, сам водитель был пьян – освидетельствование показало 0,847 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Также там отмечают пренебрежение мотошлемами и ремнями безопасности.
«Пятеро погибших и одиннадцать пострадавших, включая шестерых несовершеннолетних детей, стали заложниками беспечных действий водителей и грубых нарушений правил дорожного движения. Число таких случаев вызывает серьёзнейшую обеспокоенность Госавтоинспекции и требует немедленного реагирования общественности»,
– говорится в сообщении управления.
В УГИБДД убеждены, что главным фактором трагичных последствий становится несоблюдение элементарных норм безопасности.
Ранее мы уже писали, что на кольцевой дороге в посёлке Косулин погиб мужчина на снегоболотоходе: его сбил водитель грузовика, не заметивший знак «Круговое движение».
Вторая авария, как рассказали в управлении, произошла на Старомосковском тракте в Екатеринбурге, где вчера вечером водитель мотоцикла «Минск» выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Almera. В результате ДТП мотоциклист погиб. Известно, что байкер ехал без мотошлема.
Третье ДТП произошло ближе к полуночи в селе Маминское в Каменском районе. Там опрокинулся мотоцикл «Урал» с боковым прицепом. Сообщается, что водитель потерял управление. В результате его пассажир погиб. Установлено, что ранее мотоциклист был лишён прав за отказ от освидетельствования. В момент аварии был пьян – результат освидетельствования 0,51 мл/л.
Ещё одна трагедия произошла на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. Ровно в полночь там не справился с управлением и съехал с дороги водитель Opel Astra. В результате автомобиль опрокинулся, и мужчина погиб. При осмотре места аварии выяснилось, что он не был пристёгнут.
Последняя авария с трагичным концом произошла на трассе «Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское» в Режевском районе, где около 01.30 водитель Mercedes съехал с дороги и врезался в водосточную трубу. Вследствие ДТП один пассажир погиб, а второй был госпитализирован. Известно, что никто из них, включая водителя, не пользовался ремнём безопасности. Кроме этого, сам водитель был пьян – освидетельствование показало 0,847 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
«Анализ произошедших несчастий выявляет повторяющиеся проблемы: невнимание к знакам дорожного движения, опасная эксплуатация транспортных средств, рискованное вождение, в том числе в условиях населенных пунктов»,
– заявили в управлении.
Также там отмечают пренебрежение мотошлемами и ремнями безопасности.
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