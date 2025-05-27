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В Косулино «под колёсами» грузовика погиб водитель снегоболотохода

12.03 Воскресенье, 1 июня 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Накануне в посёлке Косулино Белоярского района мужчина на снегоболотоходе Blade, выезжая с кольцевой дороги попал «под колёса» грузовика Faw и погиб.

В управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что результате ДТП мужчина, 1983 года рождения, получил травмы несовместимые с жизнью и скончался ещё до прибытия медиков.

Установлено, что 49-летний водитель грузовика, выезжая на кольцевую дорогу, занял встречную полосу движение, которую пересекал мужчина на снегоболотоходе. Столкновения избежать не удалось. Этот момент попал на камеру дорожного видеонаблюдения.

Известно, что общий стаж водителя Faw – 25 лет, категории «С» – 5 лет. За всё время он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД шесть раз.

«В ходе опроса пояснил автоинспекторам, что не заметил знак "Круговое движение", в результате чего продолжил движение прямо в месте, где необходимо было двигаться по дороге с круговым движением»,

рассказали в управлении.


На мужчину составили несколько административных материалов: по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ (за отсутствие путевого листа), по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ (за нарушение правил перевозки грузов), по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ (за езду без тахографа). По факту ДТП продолжается проверка.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:03 В Косулино «под колёсами» грузовика погиб водитель снегоболотохода
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12:57 В Свердловской области за сутки потушено 21 возгорание, в том числе пожары в домах и на ферме
11:55 В Свердловской области зафиксированы два природных пожара: огнём охвачено 19 гектаров леса
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