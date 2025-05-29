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В Свердловской области зафиксированы два природных пожара: огнём охвачено 19 гектаров леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В лесах Свердловской области зафиксированы новые природные пожары. По информации ФБУ «Авиалесоохрана», на землях лесного фонда региона действуют два очага возгорания.
На утро 31 мая оба пожара охватывали площадь в 19 гектаров. Днём ранее сведений о возгораниях в регионе не поступало. Где именно произошли пожары, не уточняется, но речь идёт о территории, входящей в систему лесного фонда.
По данным «Авиалесоохраны», всего за минувшие сутки в России зарегистрировано 105 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём по стране, составила более 907 тысяч гектаров.
На утро 31 мая оба пожара охватывали площадь в 19 гектаров. Днём ранее сведений о возгораниях в регионе не поступало. Где именно произошли пожары, не уточняется, но речь идёт о территории, входящей в систему лесного фонда.
По данным «Авиалесоохраны», всего за минувшие сутки в России зарегистрировано 105 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнём по стране, составила более 907 тысяч гектаров.
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